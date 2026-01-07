ua en ru
Николь Кидман и Кит Урбан официально развелись после 19 лет брака

Среда 07 января 2026 13:38
UA EN RU
Николь Кидман и Кит Урбан официально развелись после 19 лет брака Николь Кидман и Кит Урбан (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудская актриса Николь Кидман и кантри-музыкант Кит Урбан официально развелись.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PEOPLE.

Николь Кидман и Кит Урбан официально развелись

Супруги достигли мирового соглашения и подали соответствующие документы в суд во вторник, 6 января, через три месяца после того, как Кидман инициировала развод, ссылаясь на непримиримые разногласия.

58-летние актриса сериала "Идеальная пара" и музыкант, договорились о финансовых и родительских условиях без публичных конфликтов.

Согласно судебным документам, полученным изданием PEOPLE, стороны отказались от любых требований относительно алиментов - как супружеских, так и на содержание детей. Каждый из них также самостоятельно покрывает собственные судебные расходы.

Николь Кидман и Кит Урбан официально развелись после 19 лет бракаНиколь Кидман и Кит Урбан (фото: Getty Images)

Отдельным пунктом в соглашении прописаны правила совместного воспитания дочерей - 15-летней Фейт и 17-летней Сандей.

В документе отмечается необходимость сохранения здоровой атмосферы между родителями и детьми.

"Они не будут плохо говорить друг о друге или о членах семьи другого родителя", - говорится в судебном соглашении.

Также стороны обязались поддерживать эмоциональную связь детей с обоими родителями.

"Они будут поощрять каждого ребенка продолжать любить другого родителя и чувствовать себя комфортно в обеих семьях", - указано в документах.

Согласно договоренности, основным местом жительства Фейт и Сандей определен дом Николь Кидман - актриса будет жить с дочерьми 306 дней в году.

Киту Урбану разрешено проводить с детьми 59 дней в году, а также видеться с ними каждые два выходных - с 10:00 субботы до 18:00 воскресенья.

Николь Кидман и Кит Урбан официально развелись после 19 лет бракаНиколь Кидман и Кит Урбан (фото: instagram.com/nicolekidman)

В то же время оба родителя имеют общую ответственность за принятие ключевых решений, касающихся жизни дочерей.

О разрыве пары впервые стало известно в сентябре. Тогда источник подтвердил PEOPLE, что актриса и музыкант, которые поженились в июне 2006 года, больше не вместе.

Инсайдер отмечал, что в этот период семья Кидман объединилась, чтобы поддержать актрису.

По словам источника, Николь до последнего пыталась сохранить брак.

Несмотря на развод, бывшие супруги сохраняют общий фокус на благополучии детей.

Еще в ноябре инсайдер рассказал PEOPLE, что Фейт и Сандей сами регулируют время, проведенное с родителями, а ситуация остается спокойной.

Он также подчеркнул, что развод не сопровождается конфликтами.

Голливуд Николь Кидман Развод Звёзды
