Мел Гибсон разорвал 9-летние отношения с молодой возлюбленной: заявление

Американский актер и режиссер Мел Гибсон и сценаристка Розалинд Росс разошлись после девяти лет отношений. Несмотря на разницу в возрасте в 34 года, пара долгие годы оставалась вместе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на People .

Что известно о расставании Гибсона и Росс

Пара совместно объявила о решении разорвать отношения. Они были вместе с 2014 года и воспитывают восьмилетнего сына Ларса. В то же время официально женаты не были

"Хотя завершение этого этапа в нашей жизни печально, мы благословлены замечательным сыном и продолжим быть лучшими родителями", - заявили они в совместном комментарии.

69-летний Гибсон и 35-летняя Росс тихо разошлись около года назад. Они познакомились через общих друзей и вскоре начали встречаться. Сына они поздравили в 2017 году.

Пара будет продолжать совместно воспитывать Ларса, обеспечивая ему безопасное и счастливое детство.

Mel Gibson and Rosalind Ross separating after 9 years: ‘Sad to end this chapter in our lives’ https://t.co/e4om3cnHtY pic.twitter.com/tABKFr51IF — Page Six (@PageSix) December 30, 2025

Личная жизнь Мела Гибсона

У 69-летнего актера и режиссера есть восемь детей. С бывшей женой Робин Мур у него шестеро сыновей - Кристиан, Эдвард, Уильям, Луи, Майло и Томас - и дочь Ханна.

Кроме того, от отношений с композитором Оксаной Григорьевой у Гибсона есть 16-летняя дочь Люсия.

В сентябре 2024 года двое самых младших детей, Люсия и Ларс, сопровождали отца на премьере его фильма Monster Summer в Лос-Анджелесе.

В январе 2025 года семья потеряла дом в Малибу во время лесных пожаров, однако все члены семьи и животные были эвакуированы и остались в безопасности.

Гибсон продолжает активную кинокарьеру, сейчас работает над фильмом "Воскресение Христа", который является продолжением его библейской драмы 2004 года "Страсти Христовы". Релиз первой части запланирован на 2027 год.