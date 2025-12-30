Мел Гибсон разорвал 9-летние отношения с молодой возлюбленной: заявление
Американский актер и режиссер Мел Гибсон и сценаристка Розалинд Росс разошлись после девяти лет отношений. Несмотря на разницу в возрасте в 34 года, пара долгие годы оставалась вместе.
Что известно о расставании Гибсона и Росс
Пара совместно объявила о решении разорвать отношения. Они были вместе с 2014 года и воспитывают восьмилетнего сына Ларса. В то же время официально женаты не были
"Хотя завершение этого этапа в нашей жизни печально, мы благословлены замечательным сыном и продолжим быть лучшими родителями", - заявили они в совместном комментарии.
69-летний Гибсон и 35-летняя Росс тихо разошлись около года назад. Они познакомились через общих друзей и вскоре начали встречаться. Сына они поздравили в 2017 году.
Пара будет продолжать совместно воспитывать Ларса, обеспечивая ему безопасное и счастливое детство.
Личная жизнь Мела Гибсона
У 69-летнего актера и режиссера есть восемь детей. С бывшей женой Робин Мур у него шестеро сыновей - Кристиан, Эдвард, Уильям, Луи, Майло и Томас - и дочь Ханна.
Кроме того, от отношений с композитором Оксаной Григорьевой у Гибсона есть 16-летняя дочь Люсия.
В сентябре 2024 года двое самых младших детей, Люсия и Ларс, сопровождали отца на премьере его фильма Monster Summer в Лос-Анджелесе.
В январе 2025 года семья потеряла дом в Малибу во время лесных пожаров, однако все члены семьи и животные были эвакуированы и остались в безопасности.
Гибсон продолжает активную кинокарьеру, сейчас работает над фильмом "Воскресение Христа", который является продолжением его библейской драмы 2004 года "Страсти Христовы". Релиз первой части запланирован на 2027 год.
