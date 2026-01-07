ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Ніколь Кідман і Кіт Урбан офіційно розлучилися після 19 років шлюбу

Середа 07 січня 2026 13:38
UA EN RU
Ніколь Кідман і Кіт Урбан офіційно розлучилися після 19 років шлюбу Ніколь Кідман і Кіт Урбан (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Голлівудська акторка Ніколь Кідман та кантрі-музикант Кіт Урбан офіційно розлучилися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PEOPLE.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан офіційно розлучилися

Подружжя досягло мирової угоди й подало відповідні документи до суду у вівторок, 6 січня, через три місяці після того, як Кідман ініціювала розлучення, посилаючись на непримиренні розбіжності.

58-річні акторка серіалу "Ідеальна пара" та музикант, домовилися про фінансові та батьківські умови без публічних конфліктів.

Згідно з судовими документами, отриманими виданням PEOPLE, сторони відмовилися від будь-яких вимог щодо аліментів - як подружніх, так і на утримання дітей. Кожен із них також самостійно покриває власні судові витрати.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан офіційно розлучилися після 19 років шлюбуНіколь Кідман і Кіт Урбан (фото: Getty Images)

Окремим пунктом в угоді прописано правила спільного виховання доньок - 15-річної Фейт і 17-річної Сандей.

У документі наголошується на необхідності збереження здорової атмосфери між батьками та дітьми.

"Вони не будуть погано говорити одне про одного чи про членів родини іншого з батьків", - йдеться в судовій угоді.

Також сторони зобов’язалися підтримувати емоційний зв’язок дітей з обома батьками.

"Вони заохочуватимуть кожну дитину продовжувати любити іншого з батьків і почуватися комфортно в обох сім’ях", - зазначено в документах.

Згідно з домовленістю, основним місцем проживання Фейт і Сандей визначено дім Ніколь Кідман - акторка житиме з доньками 306 днів на рік.

Кіту Урбану дозволено проводити з дітьми 59 днів на рік, а також бачитися з ними кожні два вихідні - з 10:00 суботи до 18:00 неділі.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан офіційно розлучилися після 19 років шлюбуНіколь Кідман та Кіт Урбан (фото: instagram.com/nicolekidman)

Водночас обоє батьків мають спільну відповідальність за ухвалення ключових рішень, що стосуються життя доньок.

Про розрив пари вперше стало відомо у вересні. Тоді джерело підтвердило PEOPLE, що акторка та музикант, які одружилися у червні 2006 року, більше не разом.

Інсайдер зазначав, що в цей період родина Кідман об’єдналася, аби підтримати акторку.

За словами джерела, Ніколь до останнього намагалася зберегти шлюб.

Попри розлучення, колишнє подружжя зберігає спільний фокус на добробуті дітей.

Ще в листопаді інсайдер розповів PEOPLE, що Фейт і Сандей самі регулюють час, проведений з батьками, а ситуація залишається спокійною.

Він також підкреслив, що розлучення не супроводжується конфліктами.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Голлівуд Николь Кидман Розлучення Зірки
Новини
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка