Никто не хочет драться за Усика: "будущий чемпион" отказался от пути к титулу IBF

Вторник 30 сентября 2025 10:07
UA EN RU
Никто не хочет драться за Усика: "будущий чемпион" отказался от пути к титулу IBF Фото: Мозес Итаума (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Международная боксерская федерация (IBF) столкнулась с трудностями при организации отборочного поединка в супертяжелом весе. Именно этот бой должен определить обязательного претендента на чемпионский титул, который принадлежит Александру Усику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Набор претендентов

Сначала ожидалось, что в ринге встретятся кубинец Фрэнк Санчес (25-1, 18 КО) и нигериец Эфе Аджагба (20-1-1,14 КО). Однако последний отказался от участия.

Альтернативой стал талантливый британец Мозес Итауми, но и он не изъявил желания выходить против Санчеса.

Теперь на очереди серебряный призер Олимпиады-2020 американец Ричард Торрес (13-0, 11 КО). Организация сделала ему официальное предложение, но ответа пока не получила.

Победитель боя получит статус обязательного претендента и теоретический шанс побороться с Усиком за чемпионский пояс.

Планы Итаумы

Тем временем, талантливый британец, которого сам Усик, да и не только он, называют будущим королем хевивейта, ищет другие варианты продолжения карьеры - такое впечатление, чтобы избежать поединка с украинцем и дождаться, пока тот завершит карьеру.

Здесь тоже проблемы, поскольку рисковать и выходить против молодой звезды опытные бойцы не горят желанием. Так, от возможности боксировать с Итумой уже отказались хорват Филип Хргович и американец Джермейн Франклин.

По данным обозревателя The Ring Майка Коппинджера, главными претендентами на бой с Мозесом сейчас являются его соотечественник Дэвид Аделайе (14-2, 13 КО) и бывший претендент на титул в крузервейте американец Майкл Хантер (24-1-2, 17 КО). Аделайе в августе потерпел поражение по очкам от Хрговича, тогда как Хантер не выходил в ринг с декабря прошлого года. Единственное поражение в карьере американец потерпел от Александра Усика еще в 2017-м.

Следующий бой Итаума должен провести 13 декабря в английском Манчестере.

Кто еще претендует на Усика

По линии WBC - Агит Кабайел (Германия), 33-летний обладатель титула временного чемпиона организации.

По линии WBO и WBA - временные чемпионы, британец Фабио Уордли (WBA) и новозеландец Джозеф Паркер (WBO). Они встретятся 25 октября 2025 года. Победитель поединка станет обязательным соперником Усика уже от двух организаций.

Ранее мы сообщили, кто входит в топ-10 украинских боксеров в хевивейте по версии Boxrec.

Также читайте, как Усик ответил на вызов американского блогера и бойца Джейка Пола относительно боя по правилам MMA.

