Ніхто не хоче битися за Усика: "майбутній чемпіон" відмовився від шляху до титулу IBF

Вівторок 30 вересня 2025 10:07
Ніхто не хоче битися за Усика: "майбутній чемпіон" відмовився від шляху до титулу IBF Фото: Мозес Ітаума (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна боксерська федерація (IBF) зіштовхнулася з труднощами при організації відбіркового поєдинку у суперважкій вазі. Саме цей бій має визначити обов'язкового претендента на чемпіонський титул, який належить Олександру Усику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Набір претендентів

Спершу очікувалося, що в рингу зустрінуться кубинець Френк Санчес (25–1, 18 КО) та нігерієць Ефе Аджагба (20-1-1,14 КО). Проте останній відмовився від участі.

Альтернативою став талановитий британець Мозес Ітаумі, але й він не виявив бажання виходити проти Санчеса.

Тепер на черзі срібний призер Олімпіади-2020 американець Річард Торрес (13–0, 11 КО). Організація зробила йому офіційну пропозицію, але відповіді наразі не отримала.

Переможець бою отримає статус обов'язкового претендента і теоретичний шанс поборотися з Усиком за чемпіонський пояс.

Плани Ітауми

Тим часом, талановитий британець, якого сам Усик, та й не тільки він, називають майбутнім королем хевівейту, шукає інші варіанти продовження кар'єри – таке враження, щоб уникнути поєдинку з українцем та дочекатися, поки той завершить кар'єру.

Тут теж проблеми, оскільки ризикувати та виходити проти молодої зірки досвідчені бійці не горять бажанням. Так, від можливості боксувати з Ітумою вже відмовились хорват Філіп Хрговіч та американець Джермейн Франклін.

За даними оглядача The Ring Майка Коппінджера, головними претендентами на бій із Мозесом наразі є його співвітчизник Девід Аделайє (14–2, 13 КО) та колишній претендент на титул у крузервейті американець Майкл Хантер (24–1–2, 17 КО). Аделайє у серпні зазнав поразки за очками від Хрговіча, тоді як Хантер не виходив у ринг із грудня минулого року. Єдиної поразки у кар'єрі американець зазнав від Олександра Усика ще у 2017-му.

Наступний бій Ітаума має провести 13 грудня в англійському Манчестері.

Хто ще претендує на Усика

За лінією WBC – Агіт Кабайєл (Німеччина), 33-річний володар титулу тимчасового чемпіона організації.

За лінією WBO та WBA – тимчасові чемпіони, британець Фабіо Вордлі (WBA) та новозеландець Джозеф Паркер (WBO). Вони зустрінуться 25 жовтня 2025 року. Переможець поєдинку стане обов'язковим суперником Усика вже від двох організацій.

Раніше ми повідомили, хто входить до топ-10 українських боксерів у хевівейті за версією Boxrec.

Також читайте, як Усик відповів на виклик американського блогера та бійця Джейка Пола щодо бою за правилами MMA.

