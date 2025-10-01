Сломает ли украинец Хегай непобедимого Эспинозу? Бой за титул WBO уже назначен

Украинский боксер Арнольд Хегай проведет свой первый бой за титул чемпиона мира в полулегком весе. Он встретится с непобедимым чемпионом WBO Рафаэлем Эспинозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спортивное издание The Ring .

Дебют в титульном бою для Хегая

Свой последний бой 33-летний Хегай провел в сентябре, одержав уверенную победу единогласным решением судей над 42-летним венесуэльцем Либорио Солисом (38-9-1, 18 КО).

Перед этим, в марте, украинский боксер уступил раздельным решением судей американцу Джоэти Гонсалесу. Для Хегая это поражение стало его вторым в карьере после проигранного противостояния со Стивеном Фултоном в 2020 году.

Сейчас Хегай имеет в активе 23 победы в боях (14 из них нокаутом), два поражения и одну ничью.

Что известно о чемпионе Рафаэле Эспинозе

Рафаэль Эспиноза - 31-летний мексиканский профессиональный боксер, который владеет поясом WBO в полулегком весе с 2023 года.

Он выиграл титул в противостоянии с Робейси Рамиресом и сейчас занимает первое место в рейтинге боксеров в своем весе по версии The Ring.

В поединке с украинцем Арнольдом Хегаем Рафаэль в четвертый раз будет защищать свой титул.

Эспиноза имеет впечатляющий послужной список: 27 побед (23 из них нокаутом) и ни одного поражения. А последний бой Эспиноза провел в мае, когда одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде над Эдвардом Васкесом.

Разница в росте соперников

Особой характеристикой мексиканского чемпиона является его невероятный рост для полулегкой весовой категории - 195 см. Тогда как Хегай ниже на 20 см.

Несмотря на это, украинец подходит к бою с амбициями стать чемпионом мира и с опытом 23 побед в 26 поединках.

Где и когда состоится бой Хегай - Эспиноза

Противостояние между 33-летним украинцем и 31-летним мексиканцем запланировано на субботу, 15 ноября. Поединок пройдет в Мексике.

Для действующего обладателя пояса WBO, Рафаэля Эспинозы, этот бой против Хегая станет первым "домашним" титульным поединком. В последний раз Эспиноза дрался в Мексике в июле 2023 года.