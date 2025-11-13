"Невозможно": Анатолич оценил шансы Лободы на возвращение в Украину (видео)

Ведущий Анатолий Анатолич высказался о певице и своей куме Светлане Лободе, которая крестила его старшую дочь. На фоне слухов о том, что артистка готовится вернуться в Украину с концертами, шоумен прямо сказал, верит ли он в такой сценарий.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Анатолий сказал в новом выпуске "Наодинці з Гламуром", который уже вышел на YouTube.

Что Анатолич думает о Лободе

По словам ведущего, он не обсуждает с певицей ее творческие планы. У Лободы, считает Анатолич, другая аудитория.

"Она работает, у нее там свой рынок. Меня упрекают, что она поет на русском, я говорю: "Смотрите, она же не она не монетизирует эти деньги в Украине, у нее есть рынок, ну, такие там реалии". Это Казахстан, это страны Балтии, там наша диаспора, где ее понимают по-русски. Они ждут. Она не выступает для России, она не выступает в России", - подчеркнул Анатолий.

"Для меня это уже очень высокий показатель, что она потеряла там миллионы на том рынке, это ее выбор. Я его могу только поддержать. Но я с другой стороны понимаю, почему она там поет на русском. Но я не допускаю, что она здесь может петь на русском. И она, кстати, это знает прекрасно", - добавил он.

При этом Анатолич прямо сказал, что не видит певицу в Украине именно с ее русскоязычным репертуаром.

"Ни о каком возвращении быть и речи не может. А, но опять же, если она решит в Украине дать полностью украиноязычную программу, я это поддерживаю", - отметил ведущий.

Есть ли такие планы у Лободы и хочет ли она создавать программу с украинскими песнями - Анатолич не знает.

"Я думаю, что собрать Дворец спорта с русскоязычным репертуаром невозможно. Ну, это не допустит украинское общество. Если бы теоретически она жила в Украине, зарабатывала здесь деньги, разумеется, она полностью все делала на украинском языке согласно законодательству и тогда возможно... Сейчас, я думаю, это точно нет", - считает шоумен.

При этом Анатолич отметил, что не понимает украинцев, которые ходят на концерты артистов, выступающих в РФ. Ведущий вспомнил о рэпере Jah Khalib, который прятался от российских ракет в Киеве, а потом выехал за границу и работает для аудитории страны-агрессора.

"Блин, чувак ездит по России, а вы едете на его концерты в Молдову. Ну, это позорно. На Лободу, пожалуйста, ходите на здоровье. Она с этих денег помогает, я только за", - пояснил Анатолий.