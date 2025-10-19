Лобода тайно развлекала гостей на свадьбе "патриота РФ": видео слили в сеть

Певица Светлана Лобода, которая в последнее время избегает громких выступлений, оказалась в центре нового скандала. Артистка тайно выступила на свадьбе российского футболиста, стараясь не разглашать свое участие, но видео с события попало в сеть.

Торжественное мероприятие состоялось во Франции. На видео видно, как Лобода выступает перед гостями, несмотря на то, что сама певица не упоминала об этом событии в своих соцсетях.

По информации источников, исполнительница согласилась петь только при условии полной конфиденциальности - без фото, видео и любых публикаций.

Однако гости свадьбы нарушили договоренность, и записи с выступления быстро разлетелись по интернету.

После утечки кадров артистку раскритиковали пользователи сети. Поклонники возмутились, что она исполняла российские песни для футболиста, который открыто называет себя "патриотом РФ" и гордится российским паспортом.

Речь идет о Никите Хайкине - 30-летнем вратаре норвежского клуба Bodø/Glimt.

Он родился в Израиле, вырос в Москве и имеет двойное гражданство - российское и израильское.

В прошлом выступал за молодежную сборную России, однако недавно заявил, что планирует получить норвежский паспорт и играть за сборную Норвегии.

Футболист женился на гражданке Норвегии, что упростило процедуру натурализации.

По сообщениям СМИ, его документы уже на финальной стадии - осталось сдать языковой тест.

В то же время Хайкин неоднократно подчеркивал, что остается верным своим русским корням и не отказывается от идентичности.

