Анатолич честно объяснил, почему не осуждает Лободу за выступления на русском языке

Ведущий Анатолий Анатолич прокомментировал, как относится к тому, что его кума Светлана Лобода продолжает исполнять песни на русском языке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Алине Шаманской в программе "55 за 5", которая выходит в шоу "Ранок у великому місті".

Что Анатолич думает о Лободе и русскоязычных песнях

Он заявил, что категорически против такого контента в украинском публичном пространстве.

"Потому что русский язык для россиян - это маркер. И об этом постоянно говорит Путин, о том, что они идут спасать русскоязычное население. О том, что где русский, там "русский" мир", - сказал он.

Шаманская отметила, что несмотря на такую позицию, ведущий продолжает быть подписанным и лайкать сообщения русскоязычных звезд, в частности кумы Лободы. В ответ Анатолич отметил, что у нее проукраинская позиция.

"Когда мне забрасывают претензию, что Лобода поет на русском дальше, я говорю: "Смотрите, она это делает не на украинском рынке. Ее песни не звучат на украинском радио. Она не дает здесь концерты, не монетизирует свою популярность", - пояснил он.

Анатолий отметил, что певица работает за пределами Украины на рынки, где понимают русский.

"К сожалению, это Казахстан, Узбекистан, страны Балтии, там ее понимают, там ее любят и диаспора. Она работает и живет там. И это ее выбор", - пояснил он.

Анатолич высказался о Лободе (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Почему лайкает Лободу в соцсетях

Анатолич дал понять, что артистка работает не в Украине, поэтому ее русскоязычное творчество его не сильно беспокоит.

"Мне не нравилось бы это, если бы это происходило в Киеве, Одессе или Львове", - сказал он.

Ведущий против того, чтобы Лобода выступала в Украине с российской музыкой.

"Хотя по законодательству, на примере Сердючки, это возможно, ведь она - украинская артистка, а музыка написана в Украине. Однако я против этого. Я считаю, кто захотел, как Монатик, перевел свои замечательные песни и круто их поют, всем нравится", - прокомментировал он.



Напомним, Светлана Лобода является крестной мамой старшей дочери ведущего Алисы. У ведущего всего трое детей. Вместе с женой Юлой они также воспитывают дочь Лолиту и сына Нила.

Кстати, недавно Лобода ошеломила фанатов в Грузии вопросом об украинском языке.