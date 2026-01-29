ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Друг Тараса Цымбалюка высказался о его выборе на "Холостяке": "Магия монтажа и кино"

Четверг 29 января 2026 18:06
UA EN RU
Друг Тараса Цымбалюка высказался о его выборе на "Холостяке": "Магия монтажа и кино" Дружба Павла Текучева и Тараса Цымбалюка зародилась на съемочной площадке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Павла Текучева все чаще называют главным конкурентом Тараса Цымбалюка в борьбе за роли героев-любовников.

Впервые Текучев прокомментировал эти упреки и вступился за коллегу после скандального участия того в шоу "Холостяк" в интервью РБК-Украина.

Есть ли между актерами вражда

Текучев признался, что сравнение с Цымбалюком ему даже приятно, ведь Тараса обожает женская аудитория. Однако ни о каком "подсиживании" речь не идет.

"Скажу, что с удовольствием не буду подсиживать, а просто сяду с ним рядом. Мы вместе пойдем дальше вперед. Мне приятно, что люди такого мнения, но с точки зрения конкуренции - ее быть не может, потому что мы слишком разные. Мы достаточно тепло и близко общаемся", - заявляет Павел.

Павел Текучев о Цымбалюке на шоу "Холостяк"

Павел Текучев также высказался о волне хейта, которая накрыла Цымбалюка после выхода реалити-шоу. Он призвал зрителей не забывать о специфике телевидения.

"Как мне сам Тарас говорил, свидания с девушками происходили по два-три часа, а показывают нам 20 минут. Я знаю, что такое магия монтажа и кино", - отмечает артист.

Несмотря на критику зрителей Текучев подчеркнул, что эмоции Тараса на проекте были настоящими.

"Мне нравится в Тарасе то, что он очень честный человек. Эта честность ему часто вредит, но он говорит то, что думает. Для этого надо иметь большую смелость", - резюмирует Текучев.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса Новости шоу-бизнеса Актеры
Новости
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве