Друг Тараса Цымбалюка высказался о его выборе на "Холостяке": "Магия монтажа и кино"

Павла Текучева все чаще называют главным конкурентом Тараса Цымбалюка в борьбе за роли героев-любовников.

Впервые Текучев прокомментировал эти упреки и вступился за коллегу после скандального участия того в шоу "Холостяк" в интервью РБК-Украина .

Есть ли между актерами вражда

Текучев признался, что сравнение с Цымбалюком ему даже приятно, ведь Тараса обожает женская аудитория. Однако ни о каком "подсиживании" речь не идет.

"Скажу, что с удовольствием не буду подсиживать, а просто сяду с ним рядом. Мы вместе пойдем дальше вперед. Мне приятно, что люди такого мнения, но с точки зрения конкуренции - ее быть не может, потому что мы слишком разные. Мы достаточно тепло и близко общаемся", - заявляет Павел.

Павел Текучев о Цымбалюке на шоу "Холостяк"

Павел Текучев также высказался о волне хейта, которая накрыла Цымбалюка после выхода реалити-шоу. Он призвал зрителей не забывать о специфике телевидения.

"Как мне сам Тарас говорил, свидания с девушками происходили по два-три часа, а показывают нам 20 минут. Я знаю, что такое магия монтажа и кино", - отмечает артист.

Несмотря на критику зрителей Текучев подчеркнул, что эмоции Тараса на проекте были настоящими.

"Мне нравится в Тарасе то, что он очень честный человек. Эта честность ему часто вредит, но он говорит то, что думает. Для этого надо иметь большую смелость", - резюмирует Текучев.