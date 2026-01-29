ua en ru
Известный украинский актер признался, сколько тратит ежемесячно: "Экономить не буду"

Четверг 29 января 2026 20:16
UA EN RU
Известный украинский актер признался, сколько тратит ежемесячно: "Экономить не буду" Сколько Павел Текучев тратит в месяц (фото: instagram.com/pavlo_tekuchev)
Автор: Юлия Гаюк

Популярный украинский актер Павел Текучев рассказал, что первый год отцовства стал для него настоящим вызовом в финансовом плане. Артист признался, что расходы на маленького Матвея оказались значительно выше, чем он ожидал.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Сколько Павел Текучев тратит на ребенка

По словам Текучева, он не был готов к тому, сколько средств требует младенец. Сейчас ежемесячные расходы только на нужды ребенка измеряются четырехзначными цифрами.

"Я прям в шоке, потому что я не был готов. Конечно, я экономить на своем ребенке никогда не буду, потому что для меня очень важная тема. В месяц это получается более 1 000 долларов. Я думаю, что дальше сумма немножко уменьшится, но первый год жизни и рождение - очень дорогие", - делится актер.

Сколько денег нужно семье Текучева в месяц

Павел отметил, что из-за специфики профессии его заработки нестабильны - он может иметь несколько проектов подряд, а потом длительное время оставаться без съемок. Однако артист уже определил для себя комфортный минимум для содержания семьи.

"Я думаю, что от 2 000 долларов. Хочу больше, но я работаю для этого весь свой путь. Я еще и близко не дошел до той суммы, которую я хочу, чтобы чувствовать себя стабильно и спокойно", - признается он.

Актер также добавляет, что часто испытывает волнение из-за финансов, ведь даже желаемый минимум удается зарабатывать не каждый месяц.

