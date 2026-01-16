ua en ru
Шоу бизнес

Яценко из хора "Гомін" поставил точку в слухах о конфликте со Степаном Гигой

Пятница 16 января 2026 23:46
Вадим Яценко и Степан Гига (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Дирижер львовского хора "Гомін" Вадим Яценко впервые прокомментировал слухи о якобы конфликте с известным украинским артистом Степаном Гигой. Именно исполнение песни "Цей сон" принесло коллективу популярность.

Действительно ли между хором и Гигой был конфликт, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на интервью Яценко YouTube-проекту "Пряма червона".

Как Яценко прокомментировал слухи о конфликте

Артисту напомнили, что якобы Гига был против исполнения хором хита "Цей сон". Впрочем, он опроверг слухи о серьезных недоразумениях.

"Он не был против. Этот "конфликт" решился за полчаса на самом деле. К сожалению, мы с ним лично так и не познакомились. Не успели", - поделился дирижер.

Артист отметил, что финансовых претензий к хору со стороны Степана Петровича не было. Он лишь хотел, чтобы спросили разрешения.

"Это закончилось одним разговором, то есть там не было каких-то финансовых претензий", - подытожил Яценко.

Яценко из хора &quot;Гомін&quot; поставил точку в слухах о конфликте со Степаном ГигойВадим Яценко признался, был ли конфликт с Гигой (скриншот)

Он также прокомментировал, платил ли хор за авторские права артисту.

"Роялти мы платим всем", - подчеркнул Вадим.

Вспомнил Яценко и публичный скандал с семьей Рыбчинских по поводу прав на исполнение песен.

"Мы могли так же это все закончить абсолютно нормально и без шума, но, к сожалению, там были моменты, что не удалось так сделать. Но и в этом контексте тоже все закрылось нормально, адекватно, документально. Все окей и все довольны", - рассказал он.


Что известно о хоре "Гомін"

Он был основан во Львове еще в 1988 году, а с 2023-го входит в состав Львовского органного зала под руководством Яценко.

Широкую популярность коллектив приобрел после того, как видео с их акустическим исполнением песни "Цей сон" стало вирусным в TikTok летом прошлого года. После этого билеты на концерты хора раскупались мгновенно.

Сегодня хор гастролирует по городам Украины и Европы, а также собирает деньги на помощь ВСУ. Ранее мы писали, как "Гомін" посетил Залужного в Лондоне и поразил Париж исполнением "Щедрика".

Напомним, Степан Гига умер 12 декабря после пребывания в больнице на фоне обострения проблем со здоровьем.

