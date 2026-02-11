Назар Заднепровский жестко обратился к актерам-путинистам: "Желаю бессонных ночей"

Украинский актер Назар Заднепровский заявил, что после начала полномасштабной войны прекратил любое общение с коллегами из РФ и обратился к ним с жестким посланием.

По словам актера, он не видит никакого смысла поддерживать отношения с теми, кто молча или открыто поддерживает агрессию против Украины.

"Я им желаю, чтобы к ним пришло то же самое. Пусть не от Украины, пусть внутренне. Я очень хочу, чтобы у них начался развал. Они заслужили, война должна вернуться, война всегда возвращается туда, где ее породили", - сказал артист.

Он также признался, что сейчас даже не пытается сформулировать собственное отношение к россиянам, ведь стремится полностью вычеркнуть их из своей жизни.

Назар Заднепровский (скриншот из видео)

"Я им желаю воздушных тревог, бессонных ночей. Все то, что украинцам пришлось пережить, украинским детям, и желаю, чтобы ваши дети это пережили. То, что моя дочь пережила. Когда слышит тревогу - ее трясет. За год войны хуже со зрением у нее стало. Вот я, дорогие коллеги российские, если слышите - я желаю этого вашим детям... И вашим домам, и вашим родным. Просто почувствуйте то же самое", - подчеркнул Заднепровский.

Артист подчеркнул, что его позиция продиктована личным опытом и пережитым его семьей во время войны.