Головна » Розваги » Шоу бізнес

Назар Задніпровський жорстко звернувся до акторів-путіністів: "Бажаю безсонних ночей"

Середа 11 лютого 2026 11:53
Назар Задніпровський жорстко звернувся до акторів-путіністів: "Бажаю безсонних ночей" Назар Задніпровський (скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Український актор Назар Задніпровський заявив, що після початку повномасштабної війни припинив будь-яке спілкування з колегами з РФ і звернувся до них із жорстким посланням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артиста Дмитру Гордону.

За словами актора, він не бачить жодного сенсу підтримувати стосунки з тими, хто мовчки чи відкрито підтримує агресію проти України.

"Я їм бажаю, щоб до них прийшло те саме. Хай не від України, хай внутрішньо. Я дуже хочу, щоб у них почався розвал. Вони заслужили, війна повинна повернутися, війна завжди повертається туди, де її породили", - сказав артист.

Він також зізнався, що нині навіть не намагається сформулювати власне ставлення до росіян, адже прагне повністю викреслити їх зі свого життя.

Назар Задніпровський жорстко звернувся до акторів-путіністів: &quot;Бажаю безсонних ночей&quot;Назар Задніпровський (скріншот з відео)

"Я їм бажаю повітряних тривог, безсонних ночей. Усе те, що українцям довелося пережити, українським дітям, і бажаю, щоб ваші діти це пережили. Те, що моя доця пережила. Коли чує тривогу - її трясе. За рік війни гірше із зором у неї стало. От я, дорогі колеги російські, якщо чуєте - я бажаю цього вашим дітям... І вашим будинкам, і вашим рідним. Просто відчуйте те саме", - наголосив Задніпровський.

Артист підкреслив, що його позиція продиктована особистим досвідом і пережитим його родиною під час війни.

