Звезда украинских сериалов сказал, почему российские актеры не осудили войну

Украинский актер Сергей Митрюшин, который известен по сериалам "Тут і тепер", "Кохання та полумʼя", "Парочка слідчих" и другим, объяснил, почему многие российские кинозвезды не осудили вторжение РФ в Украину.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина .

В частности Сергей выделяет для себя несколько причин.

"Кто-то боится потерять свою карьеру, кто-то - свободу, а возможно, и жизнь", - сказал актер.

Однако подавляющее количество представителей российской культуры, считает Митрюшин, не осудили действия Владимира Путина потому, что поддерживают их.

"Больше всего болит от осознания, что многие из них на самом деле просто поддерживают происходящее, или же им безразлично. Это разочаровывает, ведь именно деятели культуры должны быть голосом правды и совести в своей стране", - добавляет он.

Сейчас ни с кем из своих знакомых, которые живут в РФ, украинский актер связей не поддерживает. И подчеркивает: в условиях войны для него это вопрос принципиальный.

"Я не могу и не хочу общаться с теми, кто остался равнодушным к нашей трагедии или поддерживает агрессию. В это время все мои силы, мысли и действия направлены на поддержку Украины и тех, кто борется за нашу свободу и независимость", - сказал Сергей.

Добавим, что в ноябре 2024 года Митрюшин вместе с коллегой Максимом Рягиным присоединился к проекту "Друзья ДШВ", который направлен на поддержку Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Они призвали общественность присоединяться к платформе и поддерживать украинских воинов через регулярные донаты.