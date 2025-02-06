ua en ru
Чт, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Звезда украинских сериалов сказал, почему российские актеры не осудили войну

Четверг 06 февраля 2025 16:49
UA EN RU
Звезда украинских сериалов сказал, почему российские актеры не осудили войну Сергей Митрюшин (фото: пресс-служба СТБ)
Автор: Катерина Собкова

Украинский актер Сергей Митрюшин, который известен по сериалам "Тут і тепер", "Кохання та полумʼя", "Парочка слідчих" и другим, объяснил, почему многие российские кинозвезды не осудили вторжение РФ в Украину.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

В частности Сергей выделяет для себя несколько причин.

"Кто-то боится потерять свою карьеру, кто-то - свободу, а возможно, и жизнь", - сказал актер.

Однако подавляющее количество представителей российской культуры, считает Митрюшин, не осудили действия Владимира Путина потому, что поддерживают их.

"Больше всего болит от осознания, что многие из них на самом деле просто поддерживают происходящее, или же им безразлично. Это разочаровывает, ведь именно деятели культуры должны быть голосом правды и совести в своей стране", - добавляет он.

Сейчас ни с кем из своих знакомых, которые живут в РФ, украинский актер связей не поддерживает. И подчеркивает: в условиях войны для него это вопрос принципиальный.

"Я не могу и не хочу общаться с теми, кто остался равнодушным к нашей трагедии или поддерживает агрессию. В это время все мои силы, мысли и действия направлены на поддержку Украины и тех, кто борется за нашу свободу и независимость", - сказал Сергей.

Добавим, что в ноябре 2024 года Митрюшин вместе с коллегой Максимом Рягиным присоединился к проекту "Друзья ДШВ", который направлен на поддержку Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Они призвали общественность присоединяться к платформе и поддерживать украинских воинов через регулярные донаты.

Ранее мы писали, что актер Бен Стиллер стал жертвой российской пропаганды.

Также читайте, что у певца Буйнова, который хотел воевать на Донбассе, диагностировали неизлечимую болезнь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Первые Mirage 2000 уже в Украине: что известно о самолетах, которые передала Франция
Первые Mirage 2000 уже в Украине: что известно о самолетах, которые передала Франция