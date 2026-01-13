ua en ru
Шедевральный ассист и рекорд: Малиновский обошел Шевченко в рейтинге Серии А (видео)

Вторник 13 января 2026 11:51
UA EN RU
Шедевральный ассист и рекорд: Малиновский обошел Шевченко в рейтинге Серии А (видео) Фото: Руслан Малиновский (x.com/GenoaCFC)
Автор: Андрей Костенко

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский отметился результативной передачей в матче 20-го тура Серии А сезона-2025/26 против "Кальяри". Ассист хавбека стал рекордным.

Какое достижение покорилось футболисту - рассказывает РБК-Украина.

Как сыграла "Дженоа"

"Грифоны" открыли счет уже на 7-й минуте поединка. Малиновский отдал разрезную передачу на Лоренцо Коломбо, который точно пробил по воротам соперника.

После перерыва генуэзцы смогли сделать свое преимущество комфортным. На 75-й и 78-й минутах отличились Мортен Френдруп и Лео Эстигор, установив окончательный счет - 3:0.

Для "Дженоа" эта победа стала первой за шесть туров в Серии А. Команда набрала 19 очков и поднялась на 15-е место в турнирной таблице.

Малиновский в нынешнем сезоне Серии А уже имеет пять результативных действий: два гола и три ассиста.

Рекордный ассист Малиновского

Для 32-летнего хавбека этот голевой пас стал 30-м в Серии А. По этому показателю он вышел на первое место среди всех украинских футболистов в истории итальянского чемпионата, обойдя Андрея Шевченко (29).

Лучшие украинские ассистенты в Серии А:

Руслан Малиновский - 30 ("Аталанта" - 24, "Дженоа" - 6)

Андрей Шевченко - 29 ("Милан")

Александр Заваров - 7 ("Ювчентус")

Виктор Коваленко - 6 ("Специя" - 5, "Эмполи" - 1)

Артем Довбик - 3 ("Рома")

Футбол Чемпионат Италии Андрей Шевченко
