ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Сборные Украины по биатлону объявили составы на Олимпиаду-2026

Пятница 23 января 2026 18:22
UA EN RU
Сборные Украины по биатлону объявили составы на Олимпиаду-2026 Украинские биатлонисты выступят на Олимпиаде (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Мужская и женская сборные Украины по биатлону определилась с составами на зимние Олимпийские игры-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Опыт и молодежь: что известно о составе мужчин

В состав мужской команды главный тренер Надежда Белова включила пятерых биатлонистов. В личных гонках тренерский штаб сможет заявлять четырех спортсменов.

Состав мужской сборной Украины:

  • Дмитрий Пидручный
  • Виталий Мандзин
  • Богдан Борковский
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк

Сборные Украины по биатлону объявили составы на Олимпиаду-2026

Дмитрий Пидручный (фото: Getty Images)

Самым опытным биатлонистом команды является Пидручный. Для капитана "сине-желтых" Олимпиада-2026 станет уже четвертой в карьере.

Опыт участия в Олимпийских играх имеет также Дудченко - он выступал в Пекине-2022, где принял участие в трех личных гонках.

Игры в Италии станут первыми для лидера сборной по очкам в сезоне Кубка мира-2025/26 Мандзина, который перед решающими стартами занимает 28-е место в общем зачете.

Также впервые выступят на самом высоком уровне Лесюк и Борковский. Причем Борковский - единственный в составе, кто попал на Олимпиаду, проводя дебютный сезон за основную команду на Кубке мира.

Женская сборная: Джима и дебютантки

Определился с составом и наставник женской сборной Николай Зоц. В основной список вошли пять биатлонисток, еще одну спортсменку команда повезет на Игры в статусе запасной.

Состав женской сборной Украины:

  • Кристина Дмитренко
  • Юлия Джима
  • Дарья Чалык
  • Елена Городна
  • Александра Меркушина

На роль запасной претендуют Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко и Лилия Стеблина. Окончательное решение тренерский штаб примет после чемпионата Европы.

Сборные Украины по биатлону объявили составы на Олимпиаду-2026

Юлия Джима (фото: Getty Images)

Единственной биатлонисткой из состава, которая имеет олимпийский опыт, является Юлия Джима. Для нее Игры-2026 станут четвертыми. На своей дебютной Олимпиаде в Сочи-2014 она добыла золотую медаль в составе женской эстафеты.

Кристина Дмитренко на данный момент является единственной украинкой с зачетными очками в Кубке мира сезона-2025/26. В составе основной команды она дебютировала в сезоне-2023/24.

Александра Меркушина впервые выступила на уровне Кубка мира еще в сезоне-2022/23, но закрепилась в основе только в прошлом году. Для Дарьи Чалык и Елены Городной нынешний сезон стал лишь вторым в составе главной команды.

Когда и где пройдут олимпийские соревнования

Биатлонные старты на зимних Олимпийских играх-2026 состоятся с 8 по 21 февраля на трассе в Антерсельве.

В рамках соревнований будет разыграно 11 комплектов наград - по пять у мужчин и женщин, а также в смешанной эстафете.

Ранее мы рассказали, как Украина с рекордом Мандзина стартовала на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира.

Также мы сообщили, что Украина выиграла "золото" юниорского Евро-2026 по биатлону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Сборная Украины
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов