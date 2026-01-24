ua en ru
Сб, 24 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Украина прорвалась в женский масстарт Кубка мира по биатлону: кто получил путевку в элитную гонку

Суббота 24 января 2026 10:13
UA EN RU
Украина прорвалась в женский масстарт Кубка мира по биатлону: кто получил путевку в элитную гонку Кристина Дмитренко (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украина впервые в текущем сезоне будет иметь представительство в женской гонке с массовым стартом на уровне Кубка мира. Кристина Дмитренко квалифицировалась в престижный заезд по итогам выступления в Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Прорыв Дмитренко в Новом Месте

Путевку в масстарт украинская биатлонистка добыла благодаря удачному выступлению в короткой индивидуальной гонке.

Дмитренко продемонстрировала свой лучший результат в текущем сезоне, заняв 21-е место.

Высокую позицию удалось завоевать благодаря точной стрельбе - украинка допустила лишь одну ошибку на четырех огневых рубежах.

Кристина попала в список участниц через систему отбора. Этому способствовало отсутствие восьми спортсменок из топ-25 общего зачета, которые пропустили чешский этап. Всего через отбор в старт-лист включили 13 биатлонисток.

Исторический контекст и состав участниц

Для Дмитренко это будет первый масстарт в нынешнем соревновательном году. В прошлый раз она участвовала в подобной гонке в Поклюке, где финишировала 20-й.

Для женской сборной Украины это также первое появление в массовых стартах после длительной паузы - последний раз "сине-желтые" были представлены в этой дисциплине в Холменколлене силами Юлии Джимы и Елены Городной.

Стоит отметить, что в воскресных масстартах Украина будет иметь двойное представительство.

Ранее в мужскую гонку аналогичным путем отобрался Виталий Мандзин, который стал 15-м в своей "индивидуалке".

Среди главных соперниц Дмитренко на трассе будут лидеры сезона: француженки Жюлия Симон и Жюстин Бреза-Буше, итальянки Лиза Виттоцци и Доротея Вирер, а также представительница Германии Франциска Пройсс.

Где смотреть масстарт

Прямая трансляция гонки будет доступна на ресурсах "Суспільне Спорт", что является эксклюзивным транслятором этапов Кубка мира в Украине.

Болельщики смогут посмотреть старт на сайте, одноименном телеканале, а также на местных каналах "Суспільного".

Женский масстарт в Новом Месте запланирован на воскресенье, 25 января. Начало соревнований - в 19:15 по киевскому времени.

Ранее мы рассказали, как Украина с рекордом Мандзина стартовала на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира.

Также мы сообщили, что Украина выиграла "золото" юниорского Евро-2026 по биатлону.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Биатлон
Новости
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Россияне повредили фабрику Roshen в Киеве: что известно
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов