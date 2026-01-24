Украина прорвалась в женский масстарт Кубка мира по биатлону: кто получил путевку в элитную гонку
Украина впервые в текущем сезоне будет иметь представительство в женской гонке с массовым стартом на уровне Кубка мира. Кристина Дмитренко квалифицировалась в престижный заезд по итогам выступления в Чехии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.
Прорыв Дмитренко в Новом Месте
Путевку в масстарт украинская биатлонистка добыла благодаря удачному выступлению в короткой индивидуальной гонке.
Дмитренко продемонстрировала свой лучший результат в текущем сезоне, заняв 21-е место.
Высокую позицию удалось завоевать благодаря точной стрельбе - украинка допустила лишь одну ошибку на четырех огневых рубежах.
Кристина попала в список участниц через систему отбора. Этому способствовало отсутствие восьми спортсменок из топ-25 общего зачета, которые пропустили чешский этап. Всего через отбор в старт-лист включили 13 биатлонисток.
Исторический контекст и состав участниц
Для Дмитренко это будет первый масстарт в нынешнем соревновательном году. В прошлый раз она участвовала в подобной гонке в Поклюке, где финишировала 20-й.
Для женской сборной Украины это также первое появление в массовых стартах после длительной паузы - последний раз "сине-желтые" были представлены в этой дисциплине в Холменколлене силами Юлии Джимы и Елены Городной.
Стоит отметить, что в воскресных масстартах Украина будет иметь двойное представительство.
Ранее в мужскую гонку аналогичным путем отобрался Виталий Мандзин, который стал 15-м в своей "индивидуалке".
Среди главных соперниц Дмитренко на трассе будут лидеры сезона: француженки Жюлия Симон и Жюстин Бреза-Буше, итальянки Лиза Виттоцци и Доротея Вирер, а также представительница Германии Франциска Пройсс.
Где смотреть масстарт
Прямая трансляция гонки будет доступна на ресурсах "Суспільне Спорт", что является эксклюзивным транслятором этапов Кубка мира в Украине.
Болельщики смогут посмотреть старт на сайте, одноименном телеканале, а также на местных каналах "Суспільного".
Женский масстарт в Новом Месте запланирован на воскресенье, 25 января. Начало соревнований - в 19:15 по киевскому времени.
