Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля, на аренах зимних Олимпийских игр-2026 шесть представителей сборной Украины будут соревноваться в двух видах спорта. Всего сегодня будет разыграно девять комплектов наград.

Где и когда будут соревноваться украинцы

Соревновательную программу для Украины в 11:00 по киевскому времени откроет женский слалом-гигант, где выступит Анастасия Шепиленко.

А главными событиями для отечественных болельщиков станут сразу две биатлонные гонки преследования. В них участие примут пятеро наших биатлонистов.

В 12:15 стартуют мужчины. От Украины будут бежать и стрелять - Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.

В 15:45 свои соревнования начнут женщины. В частности трое украинок - Юлия Джима, Александра Меркушина и Кристина Дмитренко.

Расписание выступлений украинцев 15 февраля:

11:00. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, женщины, первый спуск (Анастасия Шепиленко)

12:15. Биатлон. Гонка преследования, мужчины (Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный)

14:30. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, женщины, второй спуск (Анастасия Шепиленко)

15:45. Биатлон. Гонка преследования, женщины (Юлия Джима, Александра Меркушина, Кристина Дмитренко)

Девять медальных финалов

Всего 15 февраля на Олимпиаде будет разыграно девять комплектов наград. Чемпионы и призеры определятся в биатлоне (2 комплекта), горнолыжном и конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, сноуборде и фристайле.

Медальные финалы 15 февраля:

12:15. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования (12,5 км)

12:47. Фристайл. Мужчины. Парный могул

13:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета (4х7,5 км)

14:30. Горные лыжи. Женщины. Слалом-гигант

15:40. Сноуборд. Смешанные команды. Кросс

15:45. Биатлон. Женщины. Гонка преследования (10 км)

18:03. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

19:00. Скелетон. Смешанные команды

21:05. Прыжки с трамплина. Женщины. Большой трамплин

Где смотреть трансляции

Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".

В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:

на телеканале "Суспільне Спорт"

на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)

на сайте "Суспільне Спорт"

на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)

Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".