ua en ru
Вс, 15 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 15 февраля

Воскресенье 15 февраля 2026 10:49
UA EN RU
Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 15 февраля Сегодня разыграют девять комплектов наград (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В воскресенье, 15 февраля, на аренах зимних Олимпийских игр-2026 шесть представителей сборной Украины будут соревноваться в двух видах спорта. Всего сегодня будет разыграно девять комплектов наград.

Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.

Читайте также: Коцар вышла в исторический для Украины финал в бигейри и поддержала Гераскевича

Где и когда будут соревноваться украинцы

Соревновательную программу для Украины в 11:00 по киевскому времени откроет женский слалом-гигант, где выступит Анастасия Шепиленко.

А главными событиями для отечественных болельщиков станут сразу две биатлонные гонки преследования. В них участие примут пятеро наших биатлонистов.

В 12:15 стартуют мужчины. От Украины будут бежать и стрелять - Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.

В 15:45 свои соревнования начнут женщины. В частности трое украинок - Юлия Джима, Александра Меркушина и Кристина Дмитренко.

Расписание выступлений украинцев 15 февраля:

  • 11:00. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, женщины, первый спуск (Анастасия Шепиленко)
  • 12:15. Биатлон. Гонка преследования, мужчины (Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный)
  • 14:30. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, женщины, второй спуск (Анастасия Шепиленко)
  • 15:45. Биатлон. Гонка преследования, женщины (Юлия Джима, Александра Меркушина, Кристина Дмитренко)

Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 15 февраля

Девять медальных финалов

Всего 15 февраля на Олимпиаде будет разыграно девять комплектов наград. Чемпионы и призеры определятся в биатлоне (2 комплекта), горнолыжном и конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, сноуборде и фристайле.

Медальные финалы 15 февраля:

  • 12:15. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования (12,5 км)
  • 12:47. Фристайл. Мужчины. Парный могул
  • 13:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета (4х7,5 км)
  • 14:30. Горные лыжи. Женщины. Слалом-гигант
  • 15:40. Сноуборд. Смешанные команды. Кросс
  • 15:45. Биатлон. Женщины. Гонка преследования (10 км)
  • 18:03. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
  • 19:00. Скелетон. Смешанные команды
  • 21:05. Прыжки с трамплина. Женщины. Большой трамплин

Где смотреть трансляции

Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".

В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:

  • на телеканале "Суспільне Спорт"
  • на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)
  • на сайте "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)

Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".

Ранее мы рассказали о результатах украинцев 14 февраля и новом медальном зачете Олимпиады-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Сборная Украины
Новости
РФ пытается окружить Мирноград с севера: десантники показали "сафари" на оккупантов
РФ пытается окружить Мирноград с севера: десантники показали "сафари" на оккупантов
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы