Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 15 февраля
В воскресенье, 15 февраля, на аренах зимних Олимпийских игр-2026 шесть представителей сборной Украины будут соревноваться в двух видах спорта. Всего сегодня будет разыграно девять комплектов наград.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Где и когда будут соревноваться украинцы
Соревновательную программу для Украины в 11:00 по киевскому времени откроет женский слалом-гигант, где выступит Анастасия Шепиленко.
А главными событиями для отечественных болельщиков станут сразу две биатлонные гонки преследования. В них участие примут пятеро наших биатлонистов.
В 12:15 стартуют мужчины. От Украины будут бежать и стрелять - Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный.
В 15:45 свои соревнования начнут женщины. В частности трое украинок - Юлия Джима, Александра Меркушина и Кристина Дмитренко.
Расписание выступлений украинцев 15 февраля:
- 11:00. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, женщины, первый спуск (Анастасия Шепиленко)
- 12:15. Биатлон. Гонка преследования, мужчины (Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный)
- 14:30. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, женщины, второй спуск (Анастасия Шепиленко)
- 15:45. Биатлон. Гонка преследования, женщины (Юлия Джима, Александра Меркушина, Кристина Дмитренко)
Девять медальных финалов
Всего 15 февраля на Олимпиаде будет разыграно девять комплектов наград. Чемпионы и призеры определятся в биатлоне (2 комплекта), горнолыжном и конькобежном спорте, лыжных гонках, прыжках с трамплина, скелетоне, сноуборде и фристайле.
Медальные финалы 15 февраля:
- 12:15. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования (12,5 км)
- 12:47. Фристайл. Мужчины. Парный могул
- 13:00. Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета (4х7,5 км)
- 14:30. Горные лыжи. Женщины. Слалом-гигант
- 15:40. Сноуборд. Смешанные команды. Кросс
- 15:45. Биатлон. Женщины. Гонка преследования (10 км)
- 18:03. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
- 19:00. Скелетон. Смешанные команды
- 21:05. Прыжки с трамплина. Женщины. Большой трамплин
Где смотреть трансляции
Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".
В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:
- на телеканале "Суспільне Спорт"
- на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)
- на сайте "Суспільне Спорт"
- на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)
Итоговая вечерняя студия будет выходить ежедневно на телеканале "Перший".
