ua en ru
Пт, 13 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Мандзин - лучший среди украинцев: результаты мужского спринта на Олимпиаде-2026

Пятница 13 февраля 2026 16:21
UA EN RU
Мандзин - лучший среди украинцев: результаты мужского спринта на Олимпиаде-2026 Виталий Мандзин стал лучшим среди украинцев (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Программа биатлона на зимних Олимпийских играх-2026 продолжилась мужским спринтом - гонкой на 10 км.

О том, как прошли соревнования, кто победил и как выступили украинцы - рассказывает РБК-Украина.

Читайте также: Кто изображен на шлеме Гераскевича, который запретил МОК

Расклады перед гонкой

Сборная Украины могла выставить на дистанцию четырех представителей и выбор тренерского штаба был таким: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Богдан Борковский.

В третий раз на Олимпиаде-2026 на старт выходили Пидручный и Мандзин. Лидеры мужской команды приложились к восьмому месту Украины в смешанной эстафете. А в первом личном старте - индивидуальной гонке, оба биатлониста финишировали в топ-30: Пидручный стал 18-м, а Мандзин - 28-м.

Дудченко во второй раз вышел на старт текущих Игр (в индивидуальной гонке он был 35-м). А для Борковского - спринт стал олимпийским дебютом.

Среди биатлонистов Украины лучший результат в спринте на Олимпийских играх демонстрировал Дмитрий Пидручный, занявший 13-е место в Пекине-2022. Антон Дудченко в той гонке финишировал на 60-й позиции.

В текущем сезоне лидером "сине-желтых" в отдельном зачете спринтов Кубка мира является Виталий Мандзин - 29-е место, а Богдан Борковский занимает 59-ю строчку. Лучший результат Мандзина в спринте в этом сезоне - 15-е место на этапе в Оберхофе.

Как бежали и стреляли украинцы

Лидеры сборной Украины, на которых были особые надежды, не избежали штрафных кругов: Мандзин имел один промах, Пидручный - два, что на короткой дистанции очень существенно.

Так что именно стрельба помешала показать конкурентные результаты. Лучше всех среди украинцев финишировал Мандзин - 24-й. Пидручный, несмотря на два штрафных круга, продемонстрировал хороший ход дистанции и стал 27-м, уступив победителю чуть больше минуты.

Из позитива - Мандзин и Пидручный отобрались в гонку преследования.

Близким к этому был и Борковский, но завершил гонку 63-м и в топ-60 не пробился. Что касается Дудченко - он финишировал 88-м из 90 участников.

Кто выиграл спринт

Победу одержал представитель Франции Кантен Фийон-Мае, который закрыл все мишени и показал лучший ход на трассе - 22:53.1.

"Серебро" и "бронзу" забрали норвежцы - Ветле Кристиансен и Штурла Легрейд.

После второй стрельбы Фийон-Мае уступал партнеру по сборной Эмильену Жаклену, однако на последнем круге сумел опередить соперников. Жаклен в итоге опустился на четвертую позицию.

Биатлон. Спринт, мужчины

  1. Кантен Фийон-Мае (Франция, 0+0) 22:53.1
  2. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) +13.7
  3. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0) +15.9
  4. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0) +16.1
  5. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0) +25.0
  6. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+0) +46.7
  • ...24. Виталий Мандзин (Украина, 0+1) +1:47.4
  • ...27. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:54.8
  • ...63. Богдан Борковский (Украина, 1+1) +3:12.9
  • ...88. Антон Дудченко (Украина, 2+1) +4:44.5

Ранее мы рассказали о результатах украинцев 12 февраля и новом медальном зачете на Олимпиаде-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Сборная Украины
Новости
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе
Аналитика
Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без правил: почему Мюнхен-2026 стал моментом истины для Украины и Европы