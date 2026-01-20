"Нам нужна ваша помощь": обращение Олейниковой прозвучало после игры на Australian Open
Украинская теннисистка Александра Олейникова завершила выступления на Australian Open-2026. В своем дебютном матче на уровне Grand Slam киевлянка дала бой девятой ракетке мира и действующей обладательнице титула Мэдисон Киз.
Драматичный дебют киевлянки в Мельбурне
Для 25-летней Александры Олейниковой (№92 WTA) поединок против американки Мэдисон Киз стал первым появлением в основной сетке турниров серии Grand Slam и дебютом в матчах против представительниц топ-10.
Несмотря на статус аутсайдера, украинка ошеломила соперницу на старте, поведя в первой партии со счетом 4:0.
Киз, которая не сразу приспособилась к специфическому "грунтовому" стилю Александры на харде, вынуждена была отыгрываться.
Американка выдала серию из пяти выигранных геймов, однако Олейникова сумела вернуть интригу и при счете 6:5 даже выходила подавать на сет.
Судьбу партии решил напряженный тай-брейк: украинка снова лидировала 4:0 и 6:4, но опытная Киз вырвала победу со счетом 8:6.
Во втором сете инициатива полностью перешла к американке. Действующая чемпионка реализовала три брейк-поинта и закрыла матч за 1 час 41 минуту.
Статистика матча и слова чемпионки
За время встречи Олейникова выполнила 1 эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейка. Мэдисон Киз записала на свой счет 2 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов.
После игры Мэдисон Киз высоко оценила уровень украинской дебютантки: "Моя соперница была невероятной.
Она имеет нетипичный стиль со сменой темпа и высокими мячами, что делает игру очень сложной. Мне действительно пришлось поработать, чтобы выстоять", - отметила американка в интервью на корте.
Призыв Олейниковой к мировому сообществу
На послематчевой пресс-конференции Александра Олейникова обратила внимание на войну в Украине.
Теннисистка рассказала, что готовилась к турниру под звуки взрывов, а накануне вылета в Австралию дрон попал в дом напротив ее дома.
"Нам нужна ваша помощь. Я знаю, как защитить наших гражданских и детей от этих дронов, и готова рассказывать об этом", - отметила спортсменка.
Общие результаты украинок на AO-2026
Старт сезона в Мельбурне оказался сложным для представительниц Украины. Кроме Александры Олейниковой, соревнования после первого круга покинули:
- Марта Костюк;
- Даяна Ястремская;
- Юлия Стародубцева;
- Ангелина Калинина.
Единственной украинкой, которая преодолела стартовый барьер и продолжает борьбу в одиночном разряде, остается первая ракетка страны Элина Свитолина.
