"Нам нужна ваша помощь": обращение Олейниковой прозвучало после игры на Australian Open

Вторник 20 января 2026 09:29
"Нам нужна ваша помощь": обращение Олейниковой прозвучало после игры на Australian Open Александра Олейникова (фото: 24horas)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Александра Олейникова завершила выступления на Australian Open-2026. В своем дебютном матче на уровне Grand Slam киевлянка дала бой девятой ракетке мира и действующей обладательнице титула Мэдисон Киз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Драматичный дебют киевлянки в Мельбурне

Для 25-летней Александры Олейниковой (№92 WTA) поединок против американки Мэдисон Киз стал первым появлением в основной сетке турниров серии Grand Slam и дебютом в матчах против представительниц топ-10.

Несмотря на статус аутсайдера, украинка ошеломила соперницу на старте, поведя в первой партии со счетом 4:0.

Киз, которая не сразу приспособилась к специфическому "грунтовому" стилю Александры на харде, вынуждена была отыгрываться.

Американка выдала серию из пяти выигранных геймов, однако Олейникова сумела вернуть интригу и при счете 6:5 даже выходила подавать на сет.

Судьбу партии решил напряженный тай-брейк: украинка снова лидировала 4:0 и 6:4, но опытная Киз вырвала победу со счетом 8:6.

Во втором сете инициатива полностью перешла к американке. Действующая чемпионка реализовала три брейк-поинта и закрыла матч за 1 час 41 минуту.

Статистика матча и слова чемпионки

За время встречи Олейникова выполнила 1 эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейка. Мэдисон Киз записала на свой счет 2 подачи навылет, 8 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов.

После игры Мэдисон Киз высоко оценила уровень украинской дебютантки: "Моя соперница была невероятной.

Она имеет нетипичный стиль со сменой темпа и высокими мячами, что делает игру очень сложной. Мне действительно пришлось поработать, чтобы выстоять", - отметила американка в интервью на корте.

Призыв Олейниковой к мировому сообществу

На послематчевой пресс-конференции Александра Олейникова обратила внимание на войну в Украине.

Теннисистка рассказала, что готовилась к турниру под звуки взрывов, а накануне вылета в Австралию дрон попал в дом напротив ее дома.

"Нам нужна ваша помощь. Я знаю, как защитить наших гражданских и детей от этих дронов, и готова рассказывать об этом", - отметила спортсменка.

Общие результаты украинок на AO-2026

Старт сезона в Мельбурне оказался сложным для представительниц Украины. Кроме Александры Олейниковой, соревнования после первого круга покинули:

  • Марта Костюк;
  • Даяна Ястремская;
  • Юлия Стародубцева;
  • Ангелина Калинина.

Единственной украинкой, которая преодолела стартовый барьер и продолжает борьбу в одиночном разряде, остается первая ракетка страны Элина Свитолина.

Также читайте, кто станет следующей соперницей Свитолиной на Australian Open-2026.

Ранее мы писали, что сборная Украины узнала соперников в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

