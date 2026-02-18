Италия официально выступила против возвращения флага РФ на Паралимпиаду-2026

Италия выразила категорическое несогласие с возвращением россиян и белорусов под соответствующими флагами на Паралимпиаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление , которое сделали министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни и министр спорта и молодежи Италии Андреа Абоди.

Отмечается, что итальянское правительство категорически не согласно с решением Международного паралимпийского комитета допустить спортсменов из РФ и Беларуси на на Паралимпийские игры 2026 года в Милане Кортина под национальными флагами и с исполнением гимнов.

" Правительство Италии, вместе с 33 другими странами и Европейской комиссией, повторяет свое несогласие с решением о полном восстановлении деятельности Паралимпийских комитетов России и Беларуси, принятым Генеральной Ассамблеей Международного паралимпийского комитета 27 сентября", - сказано в сообщении.

Министры также заявили, что Италия подтверждает полную солидарность и поддержку Украины. Италия также призывает комитет пересмотреть свое решение.