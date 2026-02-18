ua en ru
Италия официально выступила против возвращения флага РФ на Паралимпиаду-2026

Италия, Среда 18 февраля 2026 23:32
UA EN RU
Италия официально выступила против возвращения флага РФ на Паралимпиаду-2026 Фото: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Италия выразила категорическое несогласие с возвращением россиян и белорусов под соответствующими флагами на Паралимпиаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделали министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни и министр спорта и молодежи Италии Андреа Абоди.

Читайте также: Украина ввела санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта РФ: детали

Отмечается, что итальянское правительство категорически не согласно с решением Международного паралимпийского комитета допустить спортсменов из РФ и Беларуси на на Паралимпийские игры 2026 года в Милане Кортина под национальными флагами и с исполнением гимнов.

"Правительство Италии, вместе с 33 другими странами и Европейской комиссией, повторяет свое несогласие с решением о полном восстановлении деятельности Паралимпийских комитетов России и Беларуси, принятым Генеральной Ассамблеей Международного паралимпийского комитета 27 сентября", - сказано в сообщении.

Министры также заявили, что Италия подтверждает полную солидарность и поддержку Украины. Италия также призывает комитет пересмотреть свое решение.

"Длительное нарушение Россией перемирия и олимпийских и паралимпийских идеалов, поддерживаемое Беларусью, несовместимо с участием ее спортсменов в Играх, кроме как нейтральных индивидуальных спортсменов", - отметили Таяни и Абоди.

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) официально предоставил право десяти спортсменам из России и Белоруссии участвовать в зимней Паралимпиаде-2026. При этом впервые с 2014 года российские параатлеты выступят под флагом своего государства.

После этого президент Украины Владимир Зеленский назвал решение разрешить российским и белорусским спортсменам снова выступать на Паралимпиаде под национальными флагами грязным и неуважительным.

