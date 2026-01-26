RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"В сборные не попадают с улицы". Министр Бедный высказался о попытках уклонения от мобилизации через спорт

Матвей Бедный (фото: facebook.com/matvij.bidnij)
Автор: Андрей Костенко

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный рассказал, можно ли сферу спорта считать простым способом уклонения от военной мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника агентству "Интерфакс-Украина".

Не самый простой способ уклониться

По словам министра, национальные сборные Украины составляют основную часть забронированных лиц в сфере спорта, однако попасть туда без соблюдения законодательных требований невозможно.

"Наши национальные сборные команды составляют наибольшее количество тех, кто сегодня в сфере спорта забронирован. Но, во-первых, в состав сборной нельзя попасть, если есть проблемы с военным учетом. Во-вторых, в национальную команду не приходят "с улицы" - необходимо пройти отбор на всеукраинских или международных соревнованиях и случайных людей там просто быть не может", - подчеркнул Бедный.

Министр также подчеркнул, что путь в сборную требует значительных спортивных достижений.

"Очень много надо приложить усилий: победить на областных соревнованиях, выиграть чемпионат Украины, или хотя бы в тройку зайти. Я думаю, что это не самый простой способ уклониться", - констатировал министр.

 

Ранее Матвей Бедный рассказал, что украинцы смогут участвовать в соревнованиях с российскими флагами.

Также министр молодежи и спорта сообщил, сколько спортивных объектов пострадало от войны.

