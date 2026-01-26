"В збірні не потрапляють з вулиці". Міністр Бідний висловився про спроби ухилення від мобілізації через спорт

Не найпростіший спосіб ухилитися

За словами міністра, національні збірні України становлять основну частину заброньованих осіб у сфері спорту, однак потрапити туди без дотримання законодавчих вимог неможливо.

"Наші національні збірні команди складають найбільшу кількість тих, хто сьогодні в сфері спорту заброньований. Але, по-перше, до складу збірної не можна потрапити, якщо є проблеми з військовим обліком. По-друге, в національну команду не приходять "з вулиці" – необхідно пройти відбір на всеукраїнських або міжнародних змаганнях і випадкових людей там просто бути не може", - наголосив Бідний.

Міністр також підкреслив, що шлях до збірної потребує значних спортивних досягнень.

"Дуже багато треба докласти зусиль: перемогти на обласних змаганнях, виграти чемпіонат України, або хоча б в трійку зайти. Я думаю, що це не найпростіший спосіб ухилитися", - констатував міністр.