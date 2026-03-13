RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Даже бесплатно". Анатолич собрался за границу и раскрыл, куда принципиально не поедет

23:43 13.03.2026 Пт
2 мин
Ведущий рассказал, почему и когда планирует покинуть Украину
aimg Сюзанна Аль Мариди
Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Анатолий Анатолич скоро планирует выехать за границу. Шоумен признался, что готовится к важному спортивному событию, а также назвал места, куда точно не стоит ездить украинским семьям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий ведущего программе "Ранок у великому місті".

Куда планирует ехать Анатолий Антолич

По словам шоумена, он не боится путешествовать в сложное для мира время и уже имеет конкретные планы на ближайшие месяцы. В конце апреля он отправится в США, где примет участие в марафоне по бегу.

"В конце апреля буду бежать Бостонский марафон. Вот я выезжаю, когда есть какой-то повод", - рассказал он.

Кроме того, летом шоумен снова поедет в Америку, но уже с благотворительной миссией.

"Буду летом вести большой благотворительный фестиваль в Чикаго для украинской диаспоры. Будут выступать ТНМК, "Без обмежень", - поделился он.

Анатолич пробежит марафон в Бостоне (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Куда не советует ездить и почему

В то же время телеведущий признался, что есть места, куда он не готов лететь даже бесплатно.

"Я не летаю в Дубай, потому что там очень много русских. Нам предлагали: "Ну хотите семью там за рекламу где-то на отдых в Дубай или в Турцию?" Не готовы мы даже по бартеру, бесплатно", - признался он.

По словам ведущего, сейчас он не считает эти направления уместными для путешествий украинских семей

"Не думаю, что это сейчас те места, куда стоит ездить украинским семьям", - сказал он.


Напомним, ведущий имеет право пересекать границу как многодетный отец. У них с женой Юлией Бойко (Юла) есть трое детей - дочери Алиса и Лолита и сын Нил.

Также ранее Анатолич резко раскритиковал Петра Черного, которого заподозрили в причастности к незаконному вывозу мужчин за границу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
