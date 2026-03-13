Решетник о критике из-за выезда за границу и "роскошной жизни": "Не хочу оправдываться"

17:52 13.03.2026 Пт
2 мин
Ведущий объяснил, почему иногда выезжает из Украины и как относится к упрекам в сети
aimg Сюзанна Аль Мариди
Решетник о критике из-за выезда за границу и "роскошной жизни": "Не хочу оправдываться" Григорий Решетник (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Григорий Решетник ответил на критику, которая появляется в сети из-за его поездок за границу и так называемой "роскошной жизни". Он подчеркнул, что живет и работает в Украине, а также имеет законные основания для выезда.

Об этом ведущий сказал в комментарии РБК-Украина.

Как Решетник реагирует на упреки

Ведущий отметил, что большую часть времени проводит в Украине.

"Во-первых, я живу в Украине, работаю в Украине, плачу налоги, очень много и веду и реализовываю благотворительных проектов", - сказал Григорий.

Также Решетник не считает, что демонстрирует свою жизнь так, чтобы это могло вызвать у кого-то возмущение. В то же время он признает, что некоторым публичным лицам стоит осторожнее делиться личными моментами.

"Я не показываю свою какую-то роскошную жизнь и не считаю ее роскошной, если было пару командировок или пару путешествий, которых очень долго ждали дети... Да, жизнь продолжается и есть много разных публичных личностей, которым, возможно, стоило меньше было бы показывать", - пояснил Григорий.


Почему ведущий может выезжать за границу

Решетник также подчеркнул, что имеет законные основания для выезда из Украины. Он напомнил, что является многодетным отцом.

"Здесь каждый дает свои оценки. И я не хочу как-то оправдываться, потому что, как говорится, не за что. Я не госслужащий и я многодетный отец. На сегодняшний день это позволяет пересекать границу, выезжать из Украины. Поэтому никаких нарушений закона. И это для меня имеет огромное значение", - отметил он.

Решетник с женой (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
