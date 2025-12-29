ua en ru
Пн, 29 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Анатолич о "брони" и том, почему вызвал в ТЦК полицию: "Я не выездной"

Понедельник 29 декабря 2025 17:15
UA EN RU
Анатолич о "брони" и том, почему вызвал в ТЦК полицию: "Я не выездной" Анатолий Анатолич (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий Анатолий Анатолич, у которого есть трое детей, рассказал, имеет ли он отсрочки или "бронь". Оказалось, оформление документов занимает немало времени, а работа ТЦК ему не нравится.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в новом выпуске "ністиданісовісті", который уже вышел на YouTube-канале "Радіо Люкс".

Что Анатолич сказал о ТЦК

"Я не выездной. У меня нет сейчас брони", - отметил шоумен.

Даже несмотря на то, что у него трое детей, он должен каждые три месяца подавать документы и подтверждать свой статус.

"Возможно, я получу снова эту так называемую отсрочку. А возможно, когда я ее получу, как раз нужно будет уже делать новую. И это снова занимает время. Я на самом деле полгода, даже больше времени в году, не имею этой отсрочки. Как кто-то думает, что у меня постоянно эта отсрочка - нет, это не так", - пояснил ведущий.

А еще Анатолич признался, что его "не очень любят" в ТЦК. Оказалось, он там постоянно ругается.

Анатолич о &quot;брони&quot; и том, почему вызвал в ТЦК полицию: &quot;Я не выездной&quot;Анатолич раскритиковал ТЦК (скриншот)

"Я туда полицию вызывал... Меня там знают... Я не буду рассказывать суть конфликта, потому что мы его уладили. Потому что участник этого конфликта был бывшим военнослужащим. Я говорил: "Если он бывший военнослужащий, то я не имею претензий к нему, если не бывший военнослужащий, то я имею претензии". Вот такой у меня был разговор", - рассказал шоумен.

"И я вызвал полицию с формулировкой, что меня выгоняют из ТЦК. А они говорят: "Нас обычно вызывают, когда людей туда как бы забирают". Я говорю: "Ну, у меня другая история, едьте". Такая была история... ТЦК - это на самом деле, я считаю, как сейчас все оно сформировано, как оно работает, это ужасно. Так я скажу. И мне не нравится подход к работе и ТЦК", - добавил он.

Анатолич прямо говорит, что не доволен работой центров. Он понимает, что есть мобилизационные вопросы, но то как там все работает, называет "трешем".

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Анатолий Анатолич Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса
Зеленский: 87% украинцев хотят мира, но не ценой Донбасса
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну