"Навіть безкоштовно". Анатоліч зібрався за кордон і розкрив, куди принципово не поїде

23:43 13.03.2026 Пт
2 хв
Ведучий розповів, чому та коли планує покинути Україну
aimg Сюзанна Аль Маріді
Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Анатолій Анатоліч скоро планує виїхати за кордон. Шоумен зізнався, що готується до важливої спортивної події, а також назвав місця, куди точно не варто їздити українським родинам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар ведучого програмі "Ранок у великому місті".

Більше цікавого: Решетнік відреагува на критику через виїзд за кордон

Куди планує їхати Анатолій Антоліч

За словами шоумена, він не боїться подорожувати у складний для світу час і вже має конкретні плани на найближчі місяці. Наприкінці квітня він вирушить до США, де візьме участь у марафоні з бігу.

"В кінці квітня буду бігти Бостонський марафон. От я виїжджаю, коли є якийсь привід", - розповів він.

Крім того, влітку шоумен знову поїде до Америки, але вже з благодійною місією.

"Буду влітку вести великий благодійний фестиваль в Чикаго для української діаспори. Будуть виступати ТНМК, "Без обмежень", - поділився він.

Анатоліч пробіжить марафон у Бостоні (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Куди не радить їздити і чому

Водночас телеведучий зізнався, що є місця, куди він не готовий летіти навіть безкоштовно.

"Я не літаю в Дубай, бо там дуже багато росіян. Нам пропонували: "Ну хочете родину там за рекламу десь на відпочинок в Дубай або в Туреччину?" Не готові ми навіть по бартеру, безкоштовно", - зізнався він.

За словами ведучого, наразі він не вважає ці напрямки доречними для подорожей українських родин

"Не думаю, що це зараз ті місця, куди варто їздити українським родинам", - сказав він.


Нагадаємо, ведучий має право перетинати кордон як багатодітний батько. У них з дружиною Юлією Бойко (Юла) є троє дітей - доньки Аліса та Лоліта та син Ніл.

Також раніше Анатоліч різко розкритикував Петра Чорного, якого запідозрили у причетності до незаконного вивезення чоловіків за кордон.

Більше по темі:
Анатолій АнатолічНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу