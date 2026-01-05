Какие шансы Украины на "Евровидении-2026": первые прогнозы букмекеров

Букмекеры обнародовали первые прогнозы относительно "Евровидения-2026", которое в мае будет принимать Вена. Хотя большинство стран еще не объявили своих представителей, аналитики уже назвали стартовых фаворитов конкурса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Eurovisionworld .

Кто лидирует в прогнозах букмекеров

По состоянию на начало января 2026 года первое место в рейтингах букмекеров занимает Израиль - ему прогнозируют около 9% вероятности победы.

Второй идет Швеция с показателем примерно 8%. Страна, которая является одной из самых титулованных в истории конкурса, традиционно остается среди фаворитов даже без объявленного артиста.

Украина пока занимает третью строчку - букмекеры оценивают ее шансы примерно в 7%.

Высокая позиция объясняется доверием к украинским конкурсным номерам, сценическим концепциям и традиционно сильной поддержке зрителей.

Первые прогнозы букмекеров на "Евровидение-2026" (скриншот)

Четвертой в рейтинге является Финляндия с ориентировочной вероятностью победы около 6%.

После ярких выступлений в предыдущие годы страна сохраняет статус потенциального претендента на главный трофей.

Замыкает пятерку лидеров Италия - ее шансы пока оценивают примерно в 5%. Сильная музыкальная индустрия и стабильные результаты в финалах обеспечивают стране место среди фаворитов.

Что известно о "Евровидении-2026"

Первый полуфинал конкурса состоится 12 мая - на сцену выйдут представители 15 стран.

Второй полуфинал запланирован на 14 мая, в нем будут соревноваться еще 14 участников. Жеребьевка полуфиналов должна пройти 12 января.

В финал, который состоится 16 мая, попадут 20 участников по итогам полуфиналов.

К ним автоматически присоединятся страны "большой пятерки" - Франция, Италия, Германия и Великобритания - а также государство-хозяин конкурса Австрия.

Нынешний конкурс станет юбилейным: "Евровидение" будет отмечать 70 лет с момента своего основания.

Украина определит своего представителя в феврале.

За право выступить на международной сцене будут соревноваться девять участников - среди них как новые имена, так и известные артисты, в частности Jerry Heil, LAUD, MOLODI, Monokate и другие.