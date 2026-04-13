Наталка Денисенко заинтриговала сеть округлым животиком: "Не могу скрывать"

Так, Наталья опубликовала в stories кадр, на котором намеренно сымитировала округлый живот.

Впрочем, впоследствии она дала понять, что никаких серьезных новостей нет, а причиной изменений в фигуре стали праздничные угощения.

"Не хотела вам говорить, но это очевидно и уже все заметили...Да! Я не могу скрывать! У меня в животе два кулича! Обещаю с завтрашнего дня прекратить это. Потому что вы стали меня поздравлять с беременностью", - в шутку написала артистка.

Наталка Денисенко отреагировала на слухи о беременности (скриншот)

Известно, что уже около трех месяцев Наталка Денисенко находится в отношениях с Юрием Савранским.

Между тем ее бывший муж, актер и ветеран войны Андрей Фединчик, ранее заявлял, что роман актрисы с манекенщиком якобы начался еще тогда, когда они были в браке. Сама Денисенко такие упреки отрицает.

В то же время с новым этапом в отношениях влюбленные не спешат. Наталья Денисенко и Юрий Савранский пока просто наслаждаются совместным временем, а относительно возможной свадьбы решили не забегать вперед.

Сам манекенщик заверил, что пара не будет скрывать этого от публики, если решит изменить семейный статус.

Наталка Денисенко с Юрием Савранским (фото: instagram.com/natalka_denisenk)