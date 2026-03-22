Денисенко честно сказала, как сейчас общается с экс-мужем: "Андрей старается"

Украинская актриса Наталья Денисенко, которая в прошлом году официально завершила брак с актером и бывшим военным Андреем Фединчиком, рассказала, как сейчас складывается их общение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды в проекте "Ближче до зірок".

По словам артистки, несмотря на сложный период, конфликты и взаимные недоразумения, им удалось наладить контакт ради общего ребенка.

Денисенко отметила, что сегодня они с бывшим мужем стараются быть хорошими родителями для сына.

"Андрей очень старается и я. Я вообще горжусь нами, как родителями", - подчеркнула знаменитость.

В то же время Наталья призналась, что не жалеет о решении поставить точку в этих отношениях.

Она убеждена, что иногда разрыв является лучшим выходом, чем жизнь в постоянной боли и напряжении.

"Иногда лучше расстаться, чем жить, терпеть и страдать", - заявила артистка.

Что известно о разводе Денисенко и Фединчика

О расставании пары после восьми лет совместной жизни стало известно в апреле прошлого года.

После этого Наталью Денисенко видели в компании Юрия Савранского.

Ранее актриса объясняла, что одной из причин развода стало длительное отсутствие мужа рядом, когда он служил и защищал страну.

По ее словам, ей пришлось самостоятельно тянуть на себе бытовые трудности и родительские обязанности, и это истощало.

Также Денисенко говорила, что чувствовала себя отодвинутой на второй план.

Кроме того, она вспоминала о конфликтах и обидах в отношениях, в частности связанных с ревностью.

Впрочем, уже после развода бывшим супругам удалось выстроить новый формат взаимодействия, и сейчас они вместе занимаются воспитанием сына.

Сам Андрей Фединчик, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что стремился сохранить брак.

По его словам, он чувствовал, что в отношениях есть проблемы, однако до конца не понимал, что именно происходит.

Также актер рассказывал, что прямо спрашивал жену, появился ли в ее жизни кто-то другой, однако тогда слышал возражения.

Впоследствии, по словам Фединчика, он узнал о новых отношениях Натальи с человеком из ее окружения.