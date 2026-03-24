Фединчик ответил, триггерят ли его новые отношения Денисенко (видео)

20:08 24.03.2026 Вт
2 мин
Актер честно признался, как относится к вопросам о бывшей и почему не считает собственное одиночество проблемой
Сюзанна Аль Мариди
Андрей Фединчик и Наталка Денисенко (коллаж: РБК-Украина)

Наталка Денисенко и Юрий Савранский активно демонстрируют любовь в соцсетях. Бывший муж актрисы, Андрей Фединчик, поделился своей позицией по поводу публичных проявлений пары.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина.

Что сказал Фединчик о Денисенко и ее новых отношениях

Актера спросили, не триггерят ли его публичные проявления любви бывшей. Здесь он четко обозначил свою позицию относительно личной жизни матери своего сына.

"Дело в том, что я не буду касаться этой темы. Я не наблюдаю за ней и не буду отвечать на такие вопросы, потому что у нее своя жизнь, у меня своя и обсуждать человека я не хочу", - отметил он.

Что касается собственных романтических отношений, то здесь Фединчик не раз заявлял, что не готов ходить на свидания. В трудные периоды жизни для него опорой становятся друзья и сестры.

Андрей дал понять, что совершенно спокойно относится к статусу холостяка. Более того, сейчас считает отсутствие партнерши хорошим периодом.

"Меня так всегда спрашивают: "А ты в паре или не в паре? А ты один или не один?" А почему это так важно для всех? Будто если человек не в паре, значит что-то неполноценное в нем. Все нормально. Это период и он должен быть. Для мужчины в моем возрасте быть одному, поверьте, это очень неплохой период", - признался он.


Что известно о разводе Денисенко и Фединчика

Напомним, о разрыве стало известно в апреле 2025 года. Супруги были вместе 8 лет. У них есть общий сын Андрей.

В сентябре Денисенко заметили в объятиях с Савранским, а сам Андрей якобы обвинил бывшую в измене.

Впоследствии актер объяснял, что хотел сохранить семью, но тогда не знал об изменениях в личной жизни жены. В конце концов они приняли решение расторгнуть брак.

Со своей стороны Наталья говорила, что на разлад в отношениях повлияло отсутствие мужа рядом из-за его службы в ВСУ. Также актриса рассказывала о конфликтах и обидах, в частности из-за ревности.

Сейчас бывшие поддерживают связь по вопросам воспитания сына. Ранее Денисенко призналась, что они стараются быть хорошими родителями.

Львов, Тернополь, Ивано-Франковск под атакой дронов: что известно о последствиях
