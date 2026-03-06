"Нам байдуже, що вони робили ": голова МПК шокував заявою про допуск окупантів на Паралімпіади

Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс заявив, що росіяни, які воювали проти України, зможуть брати участь у майбутніх Паралімпійських іграх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Парсонса BBC Sport.

"Другий шанс" для загарбників

У розмові з кореспондентом видання Парсонс зазначив, що після скасування повної дискваліфікації РФ та Білорусі, ці країни мають розглядатися як будь-які інші члени комітету.

Він провів паралель із витоками паралімпійського руху, який виник після Другої світової війни саме для реабілітації поранених військових.

"Нам байдуже, що вони робили в минулому на полі бою. Звичайно, воєнні злочини – це щось інше, але рух пропонує другий шанс. Це можливість для тих, хто був поранений на війні, реінтегруватися в суспільство через спорт", - заявив президент МПК.

За даними розслідувань, Росія вже активно впроваджує програму швидкої підготовки поранених окупантів до параспорту. Російський паралімпійський комітет звітує про "щонайменше 70 ветеранів", які вже змагаються у складі національних команд.

Російські прапори на Іграх у Італії

Паралімпіада-2026 стала першим турніром з 2014 року, де офіційно дозволено використання російського прапора та гімну. Це рішення спричинило хвилю протестів.

Парсонс визнав, що розуміє розчарування української сторони, проте закликав поважати "демократичне рішення" асамблеї МПК.

Після повної заборони у 2022 році, статус росіян поступово пом'якшувався. У 2024 році в Парижі вони виступали як нейтральні атлети, а у вересні 2025-го МПК повністю зняв обмеження.

Через апеляції в Спортивному арбітражному суді (CAS) російські та білоруські лижники й сноубордисти вибороли право на участь в Іграх-2026. Наразі 10 представників країн-агресорів отримали спеціальні запрошення (bipartite commission invitations) для виступу в Італії.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року пройдуть з 6 по 15 березня у Мілан та Кортіні-д'Ампеццо. Під час змагань буде розіграно 79 комплектів нагород.