Самую богатую блогершу Украины атаковали мошенники: что произошло

Одна из самых известных и популярных украинских блогеров Кэнди Суперстар столкнулась с неприятными атаками мошенников, которые пытались ее взломать и использовать в дипфейках.

За кулисами съемок шоу "Хто зверху?", которое каждый четверг в 20:00 показывает Новый канал, звезда соцсетей рассказала РБК-Украина о личном опыте и дала несколько важных советов, как обезопасить свой аккаунт.

"Недавно мне заблокировали страницу из-за атаки ботов. После этого на мой личный номер телефона начал писать непонятный человек, который требовал деньги за разблокировку. Конечно, я ничего не платила, пока ситуация не разрешилась", - рассказала Кэнди.

Кроме этого мошенники начали создавать дипфейки с ее лицом.

"Они берут мое лицо, с помощью искусственного интеллекта создают видео с озвучкой и рекламируют какие-то непонятные услуги. Я сообщала своим подписчикам, чтобы они на такое не реагировали. Но вообще это распространенная проблема, и происходит не только со мной. Я видела, что даже с Мистером Бистом (американский блогер, который имеет почти 100 млн подписчиков в ТикТок - Ред.) такое делают. Поэтому надо быть осторожными и понимать, где искусственный интеллект, а где настоящее видео", - отмечает она.

Кэнди Суперстар стала жертвой мошенников (фото: Новый канал)

Блогер отмечает, что даже несмотря на все преимущества развития технологий, они часто становятся инструментом для манипуляций.

Как защитить свой аккаунт: советы от Кэнди Суперстар

Кэнди поделилась несколькими простыми, но эффективными советами для тех, кто активно ведет соцсети.

Во-первых, чтобы уберечься от взлома Instagram-страницы, как минимум базой должна быть двухфакторная аутентификация. Тогда взломать ее значительно труднее.

Во-вторых, следует использовать приложения для создания резервных кодов входа. Тогда даже если кто-то получит ваш пароль, без кодов доступа он не сможет войти.

И не доверяйте сообщениям о "одолжить деньги" от знакомых. Мошенники часто используют взломанные аккаунты для выманивания средств.

"Сейчас страницы многих пользователей взламывают, и с них пишут знакомым - "одолжи деньги". Люди думают, что это действительно их друг, и пересылают средства. Поэтому хотя бы базовые настройки безопасности нужно иметь каждому", - подытожила блогерша.

Кто такая Кэнди Суперстар

Наталья Вуглицкая - настоящее имя, которое стоит за образом Кэнди Суперстар. Она родилась 28 июля 1999 года.

Ее путь к популярности начинался не сразу. До блогинга Наталья работала организатором концертов и мероприятий, но с началом пандемии COVID-19 концертная деятельность сократилась.

В этот период она начала публиковать видео - сначала небольшие ролики, попытки, много ошибок, но постепенно нашла собственный стиль.

Контент Кэнди очень разнообразен: она снимает короткие видео, делает косплеи, охватывает тренды, проверяет лайфхаки, показывает моменты из личной жизни.

В 2023 году ее 50-секундное видео с ухаживающей рутиной в стиле "Барби" собрало более 350 млн просмотров - один из рекордов в Украине.

По состоянию на 2025 год Кэнди Суперстар имеет миллионную аудиторию в TikTok (5,7 млн подписчиков) и Instagram (1,9 млн).

Ее блог и бренды, связанные с ней, приносят значительные доходы - в 2024 году группа компаний, связанных с ней, по данным Forbes Ukraine, получила около 23 млн гривен прибыли.

Кэнди активно занимала позицию после полномасштабного вторжения: она перешла на украинский, записывала видео с украинским флагом, поддерживала ВСУ и другие структуры.