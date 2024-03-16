Более 70 тысяч долларов. Сколько зарабатывают Волошин, Алхим, Лебига и другие украинские блогеры
Украинские блоггеры нередко кичатся роскошной жизнью, но не очень любят называть конкретные цифры и раскрывать свои доходы. Впрочем, иногда звезды соцсетей, такие как бывший муж Ани Тринчер Александр Волошин, скандальная Анна Алхим или Миша Лебига, все же делятся информацией о своих заработках. А кого-то "сливают" инсайдеры.
Сколько зарабатывают известные блоггеры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Telegram-канала "INSTAМАНІЯ".
Сколько зарабатывает Волошин
Так, Волошин, как утверждают в Telegram-канале, зарабатывает более 70 тысяч долларов в месяц (около 2,7 миллиона гривен). Большую часть средств он якобы получает от продажи собственных курсов, а незначительную часть ему приносят рекламные интеграции.
Сколько зарабатывает блогер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Доходы Алхим
Скандальная блогерша якобы получает более 50 тысяч евро в месяц (более 2 миллионов гривен). Ее основной доход - реклама в Instagram. За одну Stories Алхим может получать от 1 тысячи евро.
Сколько зарабатывает Алхим (фото: instagram.com/anna_alkhim66666)
Сколько блогинг приносит Кэнди Суперстар
Звезда соцсетей, как утверждается, зарабатывает более 50 тысяч долларов в месяц (около 2 миллионов гривен). Она получает деньги за рекламу, а также за проведение консультаций. Кэнди учит людей зарабатывать в соцсетях. Блогерша якобы берет 400 тысяч гривен за одну такую консультацию.
Сколько зарабатывает блоггер (фото: instagram.com/candy__superstar)
Сколько соцсети приносят Анастасии Скальницкой
Эта блогерша зарабатывает столько же, сколько и Кэнди Суперстар - примерно 50 тысяч долларов. Она получает деньги за рекламу и продажу курсов.
Доходы Скальницкой (скриншот)
Сколько зарабатывает Таня Пренткович
Доходы блогерши чуть ниже, чем у вышеперечисленных звезд соцсетей. Пренткович якобы получает 40 тысяч долларов в месяц (более 1,5 миллиона гривен).
Раскрыты доходы Пренткович (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)
Сколько зарабатывает Даша Квиткова
Блогерша, как утверждается, зарабатывает 30-40 тысяч долларов в месяц (до 1,5 миллиона гривен). Но 15% от этой суммы якобы получает ее менеджер.
Доходы Цветочной (фото: instagram.com/kvittkova)
Сколько зарабатывает Лебига
Популярный блогер, часто проводящий стримы, якобы получает 10-12 тысяч долларов в месяц.
Сколько зарабатывают блогеры (скриншот)
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