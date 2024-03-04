Кэнди Суперстар: Никто не хочет смотреть, как блогер переживает и жалуется на жизнь

Кэнди Суперстар (Candy Superstar) родилась 28 июля 1999 года. Сегодня она очень активная и известная блогерша. Особой популярностью девушка пользуется у ТикТок - сейчас за ней только в этой социальной сети следят 5 миллионов подписчиков. А еще добавьте сюда три миллиона фолловеров в YouTube и почти полтора миллиона в Instagram… Одним из увлечений Кэнди является перевоплощение в известных персонажей кино и мультфильмов. И стоит признать: косплеи = это ее тема!

РБК-Украина (проект Styler) поговорила с Candy Superstar о ее блоге, хейтерах, создании контента в ТикТок и обо всем, что остается за кадром.

- Расскажи, как и когда ты начала вести свой блог?

- Я работала организатором концертов и различных мероприятиях. Все это очень классно шло и развивалось до того момента, как начался COVID. Конечно, концертная сфера накрылась и этот мой вид деятельности тоже. Но еще до этого, кстати, меня приглашали работать телеведущей и радиоведущей. Я некоторое время занималась этим, но это было не очень интересно для меня.

В это время начал развиваться блогинг. В нашей стране уже были блогеры, и я решила попробовать. Во время карантина, когда все сидели дома и нечем было себя занять. С этого момента начались первые попытки вести свой блог.

Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

- Что в профессии тиктокера тяжелее всего и что остается за кадром?

- На первых порах трудно было принять себя такой, как ты есть. Нужно не стесняться показать свою реальную жизнь, даже банальные бытовые вещи такими, как они есть. Каждый из нас хочет представить себя в лучшем свете, а это не очень правильно, потому что люди любят таких людей, как они сами. Не надо бояться того, что действительно происходит у тебя в жизни.

Если регулярно смотреть мой контент, то можно заметить, что я действительно не боюсь показать себя смешной, даже "нелепой" в каких-то моментах. Я думаю, что это цепляет моего зрителя.

Еще тяжело сохранять позитив сейчас в наше время, потому что я понимаю, что люди заходят в соцсети не за тем, что блогер будет жаловаться, как ему плохо и как он переживает. Я о событиях, которые сейчас происходят и об отпечатках, которые они оставляют на каждом человеке… Блогеры должны быть примером для людей вдохновлять и мотивировать. Трудно сохранять постоянно позитив, но я с этим справляюсь.



Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

Действительно, когда мне бывает плохо, я этого не скрываю и в блоге. Я могу выйти в сторону, поделиться своими переживаниями. Я часто снимаю, как сижу в бомбоубежище, переживаю, трясусь так же, как и все украинцы. Я стараюсь долго не задерживаться в таких состояниях и возвращаюсь к своему привычному, позитивному стилю жизни, чтобы ободрять людей.

В блоге стараюсь показывать интереснейшие выжимки из своей жизни. Если я буду снимать каждый свой шаг - это людям будет не интересно смотреть. Я все же шарю немного в трендах. Потому я такую банальщину не снимаю. В моем блоге только самые интересные фрагменты моей жизни.

Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

- Расскажи больше о своем блоге. Каковы основные его темы?

- В первую очередь, мой блог обо мне и моей жизни. Я сама по себе интересная личность и это транслирую в блоге. Все мои увлечения и хобби я тоже там передаю, создавая из них интересный уникальный контент. У меня нет такого, что моя жизнь существует отдельно от блога. Такая, как я в блоге, такая я и в жизни.

Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

Основные темы блога: моя ежедневная рутина, юмор, интересные рубрики. Все, что я люблю, воспроизвела в своих рубриках. Еще тревел-тема, потому что очень люблю путешествовать.

У меня увлечение - что-то делать руками, поэтому я снимаю такие видео: как я украшаю дом, как я делаю какие-то интересные вещицы.

А еще я делаю косплеи на разных интересных героев (перевоплощение в разные образы).

В целом подписчики часто называют меня положительным блогером, которого они знают. В принципе, я с этим суждением соглашаюсь. Я стараюсь нести в массы позитив, правильное отношение к жизни, ценности, настроению и мышлению.

Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

- Часто наталкиваешься на хейт и как с ним борешься?

- Честно, я бы назвала себя блогером-уникумом, потому что у меня реально нет хейтеров. Нет, ну бывают какие-то там "залетные". Это могут быть даже не мои подписчики, а люди, которые просто видят мои видео где-нибудь в рекомендациях, не зная, кто я и о чем. Конечно, они хотят вставить свои пять копеек, потому что у них "гомнишко" льется изнутри. Я на такие комменты не реагирую, потому что считаю это необъективным мнением.

А в целом таких хейтеров, которые меня стабильно ненавидят и не любят то, что я делаю, нет. Я иногда удивляюсь этому, потому что знаю, что сейчас существуют негативные настроения в обществе. Например: в какой-то степени "хорошая жизнь", дорогие покупки, отдыхи.

Я, уходя на отдых, или идя на шоппинг, переживаю, не тронет ли это как-то людей и их чувства. Когда показываю те же дорогие покупки, я удивляюсь тому, что люди реально пишут, что я мотивирую этим и что приятно смотреть, как я всего достигла сама. То есть наоборот, я не получаю никакого негатива из-за этого, а этим больше мотивирую людей.



Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

- Сколько времени посвящаешь созданию контента и как находишь время на отдых?

- Пока я живу этим настолько, что мой блог - это моя жизнь, а не просто работа. Я все свое свободное время трачу на блог. То есть это могут быть не только съемки, но и сочинение каких-то идей, планирование контента, написание планов на будущее и интересных инфоприводов. Я этим постоянно живу, я с этим просыпаюсь, я с этим засыпаю. Мне иногда даже люди говорят, что это перебор и так нельзя. Но если ты так не горишь своим делом, то она никогда не даст таких безумных результатов, которые сейчас имею я.

А отдых - это для меня трудная тема. Я не умею отдыхать. Если у меня появляется свободная минутка, то опять же я думаю, как ее потратить на поиск идей и на съемки. Чтобы вы знали: видео на 30 секунд иногда снимается 5-6 часов с приемками и монтажом. Это не так, как кажется. Косплеи, перевоплощение в аватара или перевоплощение в монахиню из фильма ужасов занимают целый день.



Candy Superstar (фото: instagram.com/candy__superstar)

- С какими препятствиями ты столкнулась и что посоветовала бы начинающим блогерам?

- Первые мои попытки, я считаю, это было что-то вообще очень кринжевое. Я не знала, как снимать, что снимать и на какую тему. Мне очень жаль, что в то время не было человека, который бы мне подсказал и дал направление, куда мне двигаться. Важно знать, в каком стиле и как правильно это делать.

Если бы был такой человек, у меня получилось бы намного быстрее освоить эту деятельность для себя. Поэтому для других людей важнее найти для себя наставника, чем самому драться, как рыба об лед, как это делала я.

Поэтому первые два года ведения блога у меня ничего не получалось. Я несколько раз опускала руки, потому что мне не нравилось ни то, как я снимаю, ни то, что я снимаю. Особого развития не было, потому что не было качественного контента. Я понабивала шишки, долго училась на своих ошибках, анализировала, что делаю не так.

Таким образом выработала формулу успешного блога не только в Instagram, но и в TikTok и YouTube. Сейчас у меня все три соцсети очень активно развиваются. Актив у них, не боюсь этого слова, один из лучших в Украине. Но есть еще сухие факты. У меня есть рекорд по ТикТоку в Украине по просмотрам - это 220 миллионов просмотров на одном видео, а также рекорд по просмотрам в YouTube - это 240 миллионов просмотров. Цифры говорят сами за себя…

Я просто еще считаю, что блог - это не финальная точка моего развития, не точка "Б", к которой я уже пришла. После блога пойдет что-то гораздо более масштабное. Возможно, я стану певицей или актрисой, правда, пока меня никуда не приглашают и я и сама по кастингам не хожу. Возможно, у меня когда-нибудь дойдут руки до того, чтобы самой снять фильм. Планы есть, мнения тоже, так что все еще впереди.