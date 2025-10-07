Набагатшу блогерку України атакували шахраї: що сталося

Одна з найвідоміших та найпопулярніших українських блогерок Кенді Суперстар зіткнулася з неприємними атаками шахраїв, які намагалися її зламати та використати в дипфейках.

За лаштунками зйомок шоу "Хто зверху?", яке щочетверга о 20:00 показує Новий канал, зірка соцмереж розповіла РБК-Україна про особистий досвід та дала кілька важливих порад, як убезпечити свій акаунт.

"Нещодавно мені заблокували сторінку через атаку ботів. Після цього на мій особистий номер телефону почала писати незрозуміла людина, яка вимагала гроші за розблокування. Звісно, я нічого не платила, поки ситуація не владналася", - розповіла Кенді.

Окрім цього шахраї почали створювати дипфейки з її обличчям.

"Вони беруть моє обличчя, за допомогою штучного інтелекту створюють відео з озвучкою й рекламують якісь незрозумілі послуги. Я повідомляла своїм підписникам, щоб вони на таке не реагували. Але взагалі це поширена проблема, і стається не лише зі мною. Я бачила, що навіть із Містером Бістом (американський блогер, який має майже 100 млн підписників у ТікТок - Ред.) таке роблять. Тому треба бути обережними й розуміти, де штучний інтелект, а де справжнє відео", - наголошує вона.

Кенді Суперстар стала жертвою шахраїв (фото: Новий канал)

Блогерка наголошує, що навіть попри всі переваги розвитку технологій, вони часто стають інструментом для маніпуляцій.

Як захистити свій акаунт: поради від Кенді Суперстар

Кенді поділилася кількома простими, але ефективними порадами для тих, хто активно веде соцмережі.

По-перше, щоб уберегтися від зламу Instagram-сторінки, щонайменше базою має бути двофакторна автентифікація. Тоді зламати її значно важче.

По-друге, варто використовувати додатки для створення резервних кодів входу. Тоді навіть якщо хтось отримає ваш пароль, без кодів доступу він не зможе увійти.

І не довіряйте повідомленням про "позичити гроші" від знайомих. Шахраї часто використовують зламані акаунти для виманювання коштів.

"Зараз сторінки багатьох користувачів зламують, і з них пишуть знайомим - "позич гроші". Люди думають, що це справді їхній друг, і пересилають кошти. Тому хоча б базові налаштування безпеки потрібно мати кожному", - підсумувала блогерка.

Хто така Кенді Суперстар

Наталя Вуглицька - справжнє ім’я, яке стоїть за образом Кенді Суперстар. Вона народилася 28 липня 1999 року.

Її шлях до популярності починався не одразу. До блогінгу Наталя працювала організаторкою концертів та заходів, але з початком пандемії COVID-19 концертна діяльність скоротилася.

У цей період вона почала публікувати відео - спершу невеликі ролики, спроби, багато помилок, але поступово знайшла власний стиль.

Контент Кенді дуже різноманітний: вона знімає короткі відео, робить косплеї, охоплює тренди, перевіряє лайфхаки, показує моменти з особистого життя.

У 2023 році її 50-секундне відео з доглядовою рутиною у стилі "Барбі" зібрало понад 350 млн переглядів - один із рекордів в Україні.

Станом на 2025 рік Кенді Суперстар має мільйонну аудиторію в TikTok (5,7 млн підписників) та Instagram (1,9 млн).

Її блог і бренди, пов’язані з нею, приносять значні доходи - у 2024 році група компаній, пов’язаних із нею, за даними Forbes Ukraine, отримала близько 23 млн гривень прибутку.

Кенді активно брала позицію після повномасштабного вторгнення: вона перейшла на українську, записувала відео з українським прапором, підтримувала ЗСУ та інші структури.