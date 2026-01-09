ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Все намного хуже: новые подробности травмы Довбика и сколько он пропустит

Пятница 09 января 2026 22:01
UA EN RU
Все намного хуже: новые подробности травмы Довбика и сколько он пропустит Фото: Артем Довбик рискую пропустить матчи сборной (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Травма Артема Довбика, которую нападающий "Ромы" получил в матче 19-го тура Серии А, оказалась значительно сложнее, чем сообщалось ранее. Под вопросом оказалось выступление игрока за сборную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х итальянского инсайдера Маттео Моретто.

Травма в матче с "Лечче"

Повреждение Довбик получил в поединке 19-го тура Серии А против "Лечче". Украинец появился на поле на 60-й минуте, заменив ирландца Эвана Фергюсона.

Уже через 11 минут после выхода на замену Артем отметился забитым мячом, успешно завершив атаку после удара полузащитника Никколо Пизилли. Впрочем, доиграть матч до конца форвард не смог - на 86-й минуте главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини вынужден был заменить украинца из-за боли в мышце бедра.

Первичный диагноз и пересмотр прогнозов

После матча Довбык прошел обследование, по итогам которого у футболиста диагностировали повреждение левого бедра первой степени. Предварительно ожидалось, что украинец выбудет примерно на две недели.

Однако, по обновленной информации, травма оказалась серьезнее, чем прогнозировали изначально. Срок восстановления может составить около двух месяцев.

Риск пропуска матчей сборной

Из-за длительного восстановления Довбик рискует пропустить матчи сборной Украины в отборе к чемпионату мира-2026.

Национальная команда сыграет в полуфинале плей-офф против Швеции 26 марта.

Также, на фоне травмы вероятность того, что украинский нападающий покинет "Рому" во время зимнего трансферного окна, становится минимальной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Уличные бои в Гуляйполе: армия РФ штурмует город волнами, несмотря на большие потери
Уличные бои в Гуляйполе: армия РФ штурмует город волнами, несмотря на большие потери
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка