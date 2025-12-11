Объявлены победители MEGOGO MUSIC AWARDS 2025
Победители MEGOGO MUSIC AWARDS 2025 (коллаж: РБК-Украина)
В четверг, 11 декабря, состоялась музыкальная премия MEGOGO MUSIC AWARDS 2025. В рамках церемонии методом голосования были признаны лучшие артисты, группы и их работы.
РБК-Украина рассказывает, какие артисты стали триумфаторами музыкальной премии.
Победители MEGOGO MUSIC AWARDS 2025
- Новая волна поп-музыки - АЗИЗА
- Поп-артист - BRYKULETS
- Клип года - DakhaBrakha на песню "9 nedilechok", режиссер - Даша Ши
- Инди-группа - Ziferblat
- Мини-альбом года - Саша Чемеров с EP Dymna Sumish
- Инди-артист - Phil It
- Альбом года - Палиндром и его "Машина для трансляції снів"
- Возвращение года - Виталий Козловский
- Прорыв года - Шугар
- Хип-хоп альбом года - Рома Майк и его "Таврія демо"
- Музыка свободной страны - Alice Change с песней "Бабл-ті"
- Колаба года - Jerry Heil, MONATIK и Евгений Хмара с песней "Вымолил"
- Колаба года - KRYLATA и GORIM! с песней "Зорепад"
- Новая волна: инди-группа - "світанок блакитний"
- Новая волна: инди-артистка - SESTRO
- Новая волна: инди-артистка - Anna Petrash
- Музыка, которая влюбляет - Ульяна Шуба
- Шоукейс года - MONATIK
- Музыка, конвертированная в помощь - temstime
- Самое масштабное шоу - Артем Пивоваров
Как проходило голосование за победителей
Победителей определяли по комбинированной системе, в которую входили оценка жюри и общественная поддержка. 50% баллов присуждало жюри, 25% - голосование на сайте премии, а еще 25% - это взносы зрителей в форме донатов, где самые большие пожертвования добавляли номинантам максимальный балл.
Церемония награждения проходила 11 декабря в Киеве. Ведущим события был Альберт Цукренко.
