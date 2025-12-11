Объявлены победители MEGOGO MUSIC AWARDS 2025

В четверг, 11 декабря, состоялась музыкальная премия MEGOGO MUSIC AWARDS 2025. В рамках церемонии методом голосования были признаны лучшие артисты, группы и их работы.

Победители MEGOGO MUSIC AWARDS 2025

Новая волна поп-музыки - АЗИЗА

Поп-артист - BRYKULETS

Клип года - DakhaBrakha на песню "9 nedilechok", режиссер - Даша Ши

Инди-группа - Ziferblat

Мини-альбом года - Саша Чемеров с EP Dymna Sumish

Инди-артист - Phil It

Альбом года - Палиндром и его "Машина для трансляції снів"

Возвращение года - Виталий Козловский

Прорыв года - Шугар

Хип-хоп альбом года - Рома Майк и его "Таврія демо"

Музыка свободной страны - Alice Change с песней "Бабл-ті"

Колаба года - Jerry Heil, MONATIK и Евгений Хмара с песней "Вымолил"

Колаба года - KRYLATA и GORIM! с песней "Зорепад"

Новая волна: инди-группа - "світанок блакитний"

Новая волна: инди-артистка - SESTRO

Новая волна: инди-артистка - Anna Petrash

Музыка, которая влюбляет - Ульяна Шуба

Шоукейс года - MONATIK

Музыка, конвертированная в помощь - temstime

Самое масштабное шоу - Артем Пивоваров

Как проходило голосование за победителей

Победителей определяли по комбинированной системе, в которую входили оценка жюри и общественная поддержка. 50% баллов присуждало жюри, 25% - голосование на сайте премии, а еще 25% - это взносы зрителей в форме донатов, где самые большие пожертвования добавляли номинантам максимальный балл.

Церемония награждения проходила 11 декабря в Киеве. Ведущим события был Альберт Цукренко.