Музыкальная премия YUNA 2026 объявила номинантов: кто бьет рекорды
Стали известны имена номинантов пятнадцатой Национальной музыкальной премии YUNA. Сразу в нескольких категориях лидирует одна певица.
Какие артисты претендуют на премию YUNA, узнайте в материале РБК-Украина.
Список номинантов YUNA 2026
Ярким триумфатором по количеству номинаций стала Jerry Heil, которая оказалась в семи категориях. Далее следуют Alena Omargalieva и DOROFEEVA, которые получили по 5 номинаций.
Лучшая песня
- Alena Omargalieva - "Мужчина"
- Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не п’яна - Закохана"
- Drevo - "Смарагдове небо"
- IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - "ШОВКОВИЦЯ"
- Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"
Лучший хип-хоп хит
- Jerry Heil - "НА КИЛИМІ"
- OTOY - "Пасма"
- SKOFKA - "Стаємо сильнішими"
- YARMAK - "ЗАПОВІТ"
- Кажанна - "boy"
Лучший исполнитель
- CHEEV
- Drevo
- Макс Барских
- MONATIK
- Артем Пивоваров
Лучшая поп-группа
- 100лиця
- Chico & Qatoshi
- KAZKA
- MOLODI
- The Byca
Лучшая исполнительница
- Alena Omargalieva
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- KOLA
- MamaRika
- Анна Тринчер
Лучший дуэт/коллаборация
- ADAM & SASHA NOROVA - Ay Ay
- Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не П'яна - Закохана"
- DOROFEEVA & POSITIFF - "Смак- печаль"
- IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - "ШОВКОВИЦЯ"
- Jerry Heil & YARMAK - "З якого ти поверху неба?"
Лучшая рок-группа
- O. Torvald
- РІАNОБОЙ
- Ziferblat
- СКАЙ
- хейтспіч
Лучший видеоклип
- Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не П'яна - Закохана"
- DOROFEEVA - "Японія"
- DOROFEEVA & POSITIFF - "Смак-печаль"
- Jamala - "Ми ховаємся"
- Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"
Лучшая песня к фильму
- alyona alyona - "А хто хейтить" ("10 Блогерят")
- DOROFEEVA - "Муракамі" ("Песики")
- Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вимолив" ("Відпустка наосліп")
- SHUMEI - "Гуде вітер вельми в полі" (OST "Малевич")
- Жадан/Турчинов – "Мишоловка" ("Мишоловка")
- КАРНА - "Атоми" (OST "Каховський обʼєкт")
- Михаил Хома & Eugen Khmara - "Там, де Різдво" ("Потяг до Різдва")
- Тина Кароль - "Вогники" ("Вартові Різдва")
Открытие года
- DAMNITSKYI
- SASHA NOROVA
- The Byca
- Zwyntar
- Кажанна
Лучшая новая версия
- Domiy & Бумбокс - "Дитина" (Бумбокс cover)
- OKS - "Роман" (НЕАНГЕЛИ cover)
- TVORCHI - "Мила моя" (Владимир Ивасюк cover)
- Volodymyr Dantes - "Одинокая" (Ирина Билык cover)
- Наталья Могилевская & Lely45 - "Відправила Message" (Наталья Могилевская cover)
- Христина Соловий & Ирина Билык - "Франсуа" (Ирина Билык cover)
Лучший альбом
- Dakh Daughters - "Pandora's Box"
- DakhaBrakha - "Ptakh"
- Jerry Heil - "АРХЕТИПИ"
- The Maneken - "Nova Era"
- Курган & Agregat - "ПОЛЕ КАНИФОЛИ"
- МУР - "РЕБЕЛІЯ [1991]"
- палиндром - "Машина для трансляції снів"
Лучшее концертное событие
- MAX BARSKIH - Шоу во Дворце спорта
- MONATIK - Серия концертов "I.V."
- Артем Пивоваров - 7 шоу во Дворце спорта
- Наталья Могилевская - Юбилейное шоу
- Шугар - Шоу во Дворце спорта
Когда объявят имена победителей YUNA 2026
Список триумфаторов музыкальной премии станет известен уже на церемонии награждения, которая состоится 15 апреля 2026 года во Дворце "Украина".
Как известно, это впервые за последние пять лет премия будет проходить именно в этом зале. Кстати, это юбилейная церемония награждения.
