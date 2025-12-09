"Грешники", "Юношество", "Разрыв": все номинанты на "Золотой глобус 2026"
Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила претендентов на получение премии "Золотой глобус-2026". Торжественная церемония награждения запланирована на 11 января и состоится в Лос-Анджелесе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт мероприятия.
Так, абсолютным лидером по количеству номинаций стала лента "Одна битва за другой" - фильм отметили сразу в девяти категориях.
Среди них - награды за режиссерскую работу Пола Томаса Андерсона, актерскую игру Леонардо Ди Каприо и Чейза Инфинити, а также три отдельные номинации в категории "актер второго плана".
Высокие результаты также показал фильм "Сентиментальная ценность", который попал в восемь номинаций, а картина "Грешники" заявлена в семи категориях.
Среди сериалов больше всего наград в этом году получил "Белый Лотос" - проект претендует на шесть наград, включая номинацию за лучший драматический сериал и актерские работы.
"Юношество" имеет пять шансов на победу, а "Убийства в одном здании" и "Разрыв" - по четыре номинации каждый.
Все номинанты "Золотого глобуса-2026"
Лучший фильм - драма
-
"Франкенштейн"
-
"Гамнет"
-
"Это был всего лишь несчастный случай"
-
"Тайный агент"
-
"Сентиментальная ценность"
-
"Грешники"
Лучшая комедия или мюзикл
-
"Голубая луна"
-
"Бугония"
-
"Одна битва за другой"
-
"Марти Суприм. Гений комбинаций"
-
"Никакого выбора"
-
"Новая волна"
Лучший анимационный фильм
-
"Арко"
-
"Убийца демонов: Замок Бесконечности"
Лучший фильм на иностранном языке
-
"Это был всего лишь несчастный случай" - Франция
-
"Никакого выбора" - Южная Корея
-
"Тайный агент" - Бразилия
-
"Сентиментальная ценность" - Норвегия
-
"Сират" - Испания
-
"Голос Гинд Раджаб" - Тунис
Лучшая актриса - драма
-
Джесси Бакли ("Гамнет")
-
Дженнифер Лоуренс ("Умереть от любви")
-
Джулия Робертс ("После охоты")
-
Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность")
-
Тесса Томпсон ("Хэдда")
-
Ева Виктор ("Прости, крошка")
Лучший актер - драма
-
Джоэл Эдгертон ("Поезд во сне")
-
Дуэйн Джонсон ("Несокрушимый")
-
Майкл Б. Джордан ("Грешники")
-
Оскар Айзек ("Франкенштейн")
-
Вагнер Моура ("Тайный агент")
-
Джереми Аллен Уайт ("Спрингстин: Спаси меня от неизвестного")
Лучшая актриса - комедия/мюзикл
-
Роуз Бирн ("Я не железная")
-
Синтия Эриво ("Wicked: Чародейка. Часть 2")
-
Кейт Хадсон ("Песнь любви")
-
Эмма Стоун ("Бугония")
-
Чейз Инфинити ("Одна битва за другой")
-
Аманда Сейфрид ("Завещание Энн Ли")
Лучший актер - комедия/мюзикл
-
Тимоте Шаламе ("Марти Суприм")
-
Джордж Клуни ("Джей Келли")
-
Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другой")
-
Итан Хоук ("Голубая луна")
-
Ли Бьон-хон ("Никакого выбора")
-
Джесси Племонс ("Бугония")
Лучшая актриса второго плана
-
Эмили Блант ("Несокрушимый")
-
Эль Фэннинг ("Сентиментальная ценность")
-
Ариана Гранде ("Wicked: Чародейка. Часть 2")
-
Инга Ибсдоттер Лиллеаас ("Сентиментальная ценность")
-
Эми Медиган ("Оружие")
-
Теяна Тейлор ("Одна битва за другой")
Лучший актер второго плана
-
Бенисио дель Торо ("Одна битва за другой")
-
Джейкоб Элорди ("Франкенштейн")
-
Пол Мескал ("Гамнет")
-
Шон Пенн ("Одна битва за другой")
-
Адам Сэндлер ("Джей Келли")
-
Стеллан Скарсгорд ("Сентиментальная ценность")
Лучший режиссер
-
Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")
-
Райан Куглер ("Грешники")
-
Гильермо дель Торо ("Франкенштейн")
-
Джафар Панахи ("Это был всего лишь несчастный случай")
-
Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")
-
Хлоя Чжао ("Гамнет")
Лучшая музыка
-
Александр Деспла ("Франкенштейн")
-
Людвиг Горанссон ("Грешники")
-
Джонни Гринвуд ("Одна битва за другой")
-
Кандин Рай ("Сират")
-
Макс Рихтер ("Гамнет")
-
Ганс Циммер ("Формула-1")
Лучшая песня
-
"Dream as One" - Avatar: Огонь и пепел
-
"Golden" - K-POP Demon Hunters
-
"I Lied to You" - Грешники
-
"No Place Like Home" - Wicked: For Good
-
"The Girl in the Bubble" - Wicked: For Good
-
"Train Dreams" - Сновидения поезда
Лучший сценарий
-
Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой")
-
Рональд Бронстайн, Джош Сафтди ("Марти Суприм")
-
Райан Куглер ("Грешники")
-
Джафар Панахи ("Это был всего лишь несчастный случай")
-
Эскиль Вогт, Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность")
-
Хлоя Чжао, Мэгги О'Фаррелл ("Гамнет")
