Музична премія YUNA 2026 оголосила номінантів: хто б'є рекорди
Стали відомі імена номінантів п'ятнадцятої Національної музичної премії YUNA. Одразу в кількох категоріях лідирує одна співачка.
Які артисти претендують на премію YUNA, дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.
Список номінантів YUNA 2026
Яскравим тріумфатором за кількістю номінацій стала Jerry Heil, яка опинилася у семи категоріях. Далі йдуть Alena Omargalieva та DOROFEEVA, які отримали по 5 номінацій відповідно.
Найкраща пісня
- Alena Omargalieva - "Мужчина"
- Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не п’яна - Закохана"
- Drevo - "Смарагдове небо"
- IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - "ШОВКОВИЦЯ"
- Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"
Найкращий хіп-хоп хіт
- Jerry Heil - "НА КИЛИМІ"
- OTOY - "Пасма"
- SKOFKA - "Стаємо сильнішими"
- YARMAK - "ЗАПОВІТ"
- Кажанна - "boy"
Найкращий виконавець
- CHEEV
- Drevo
- Max Barskih
- MONATIK
- Артем Пивоваров
Найкращий поп-гурт
- 100лиця
- Chico & Qatoshi
- KAZKA
- MOLODI
- The Byca
Найкраща виконавиця
- Alena Omargalieva
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- KOLA
- MamaRika
- Анна Трінчер
Найкращий дует/колаборація
- ADAM & SASHA NOROVA - Ay Ay
- Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не П'яна - Закохана"
- DOROFEEVA & POSITIFF - "Смак- печаль"
- IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI - "ШОВКОВИЦЯ"
- Jerry Heil & YARMAK - "З якого ти поверху неба?"
Найкращий рок-гурт
- O. Torvald
- РІАNОБОЙ
- Ziferblat
- СКАЙ
- хейтспіч
Найкращий відеокліп
- Alena Omargalieva & "Кралиця" - "Не П'яна - Закохана"
- DOROFEEVA - "Японія"
- DOROFEEVA & POSITIFF - "Смак-печаль"
- Jamala - "Ми ховаємся"
- Jerry Heil - "Додай гучності (12 points)"
Найкраща пісня до фільму
- alyona alyona - "А хто хейтить" ("10 Блогерят")
- DOROFEEVA - "Муракамі" ("Песики")
- Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara - "Вимолив" ("Відпустка наосліп")
- SHUMEI - "Гуде вітер вельми в полі" (OST "Малевич")
- Жадан/Турчинов – "Мишоловка" ("Мишоловка")
- КАРНА - "Атоми" (OST "Каховський обʼєкт")
- Михайло Хома & Eugen Khmara - "Там, де Різдво" ("Потяг до Різдва")
- Тіна Кароль - "Вогники" ("Вартові Різдва")
Відкриття року
- DAMNITSKYI
- SASHA NOROVA
- The Byca
- Zwyntar
- Кажанна
Найкраща нова версія
- Domiy & Бумбокс - "Дитина" (Бумбокс cover)
- OKS - "Роман" (НЕАНГЕЛИ cover)
- TVORCHI - "Мила моя" (Володимир Івасюк cover)
- Volodymyr Dantes - "Одинокая" (Ірина Білик cover)
- Наталія Могилевська & Lely45 - "Відправила Message" (Наталія Могилевська cover)
- Христина Соловій & Ірина Білик - "Франсуа" (Ірина Білик cover)
Найкращий альбом
- Dakh Daughters - "Pandora's Box"
- DakhaBrakha - "Ptakh"
- Jerry Heil - "АРХЕТИПИ"
- The Maneken - "Nova Era"
- Курган & Agregat - "ПОЛЕ КАНІФОЛІ"
- МУР - "РЕБЕЛІЯ [1991]"
- паліндром - "Машина для трансляції снів"
Найкраща концертна подія
- MAX BARSKIH - Шоу у Палаці спорту
- MONATIK - Серія концертів "I.V."
- Артем Пивоваров - 7 шоу в Палаці спорту
- Наталія Могилевська - Ювілейне шоу
- Шугар - Шоу у Палаці спорту
Коли оголосять імена переможців YUNA 2026
Список тріумфаторів музичної премії стане відомий вже на церемонії нагородження, яка відбудеться 15 квітня 2026 року у Палаці "Україна".
Як відомо, це вперше за останні п’ять років премія проходитиме саме в цьому залі. До речі, це ювілейна церемонія нагородження.
