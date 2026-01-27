Украинский фильм о войне претендует на "британский Оскар": все номинанты BAFTA-2026

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на премию BAFTA-2026, среди которых - украинский документальный фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова. Лента будет бороться за награду в документальной категории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт премии.

Имена претендентов в 25 номинациях объявили актеры Эйми Лу Вуд и Дэвид Джонссон во время прямой трансляции.

Отдельно еще 14 января назвали кандидатов на награду "Восходящая звезда". В этот список вошли Арчи Мадекве, Чейз Инфинити, Майлз Кейтон, Пози Стерлинг и Роберт Арамайо. Эта награда единственная, за которую голосует британская аудитория, и ее традиционно вручают молодому актеру или актрисе за яркий старт в профессии.

Торжественная церемония вручения премии состоится 22 февраля в Royal Festival Hall в Лондоне.

Событие будет транслироваться в прямом эфире на BBC One и iPlayer, а ведущим вечера станет актер, писатель и продюсер Алан Камминг.

Список основных номинантов на премию BAFTA-2026

Лучший фильм

"Гамнет"

"Марти Суприм. Гений комбинаций"

"Одна битва за другой"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

Лучший британский фильм

"28 лет спустя"

"Баллада об острове Уоллис"

"Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"

"Сдохни, любимый"

"Ястреб" (H Is for Hawk)

"Гамнет"

"Я клянусь" (I Swear)

"Мистер Бертон"

"Пиллион"

"Стив"

Фильм на иностранном языке

"Это был просто несчастный случай"

"Секретный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Сират"

"Голос Хинд Раджаб"

Документальное кино

"2000 метров до Андреевки", Мстислав Чернов

Apocalypse In The Tropics ("Апокалипсис в тропиках"), Петра Коста

Cover-Up ("Сокрытие"), Лора Пойтрас и Марк Обенгаус

Mr Nobody Against Putin ("Мистер Никто против Путина"), Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн

The Perfect Neighbour ("Идеальная соседка"), Гита Гандбхир

Анимационный фильм

"Энио"

"Маленькая Амели"

"Зоотрополис 2"

Лучший режиссер или режиссерка

Йоргос Лантимос, "Бугония"

Хлоя Чжао, "Гамнет"

Джош Сафди, "Марти Суприм. Гений комбинаций"

Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"

Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"

Райан Куглет, "Грешники"

Лучший оригинальный сценарий

"Я клянусь"

"Марти Суприм. Гений комбинаций"

"Секретный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

Лучший адаптированный сценарий

"Баллада об острове Уоллис"

"Бугония"

"Гамнет"

"Одна битва за другой"

"Пиллион"

Лучшая женская роль

Джесси Бакли, "Гамнет"

Роуз Бирн, "Я не железная"

Кейт Хадсон, "Песнь любви"

Чейз Инфинити, "Одна битва за другой"

Ренате Реинсве, "Сентиментальная ценность"

Эмма Стоун, "Бугония"

Лучшая мужская роль

Роберт Арамайо, "Я клянусь"

Тимоти Шаламе, "Марти Суприм. Гений комбинаций"

Леонардо Ди Каприо, "Одна битва за другой"

Итан Хоук, "Голубая луна"

Майкл Джордан, "Грешники"

Джесси Племонс, "Бугония"

Лучшая актриса второго плана

Одесса Эзайон, "Марти Суприм. Гений комбинаций"

Инга Ибсдоттер Лиллеаас, "Сентиментальная ценность"

Вунми Мосаку, "Грешники"

Кэри Маллиган, "Баллада об острове Уоллис"

Теяна Тейлор, "Одна битва за другой"

Эмили Ватсон, "Гамнет"

Лучший актер второго плана