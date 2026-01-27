Украинский фильм о войне претендует на "британский Оскар": все номинанты BAFTA-2026
Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов на премию BAFTA-2026, среди которых - украинский документальный фильм "2000 метров до Андреевки" режиссера Мстислава Чернова. Лента будет бороться за награду в документальной категории.
Имена претендентов в 25 номинациях объявили актеры Эйми Лу Вуд и Дэвид Джонссон во время прямой трансляции.
Отдельно еще 14 января назвали кандидатов на награду "Восходящая звезда". В этот список вошли Арчи Мадекве, Чейз Инфинити, Майлз Кейтон, Пози Стерлинг и Роберт Арамайо. Эта награда единственная, за которую голосует британская аудитория, и ее традиционно вручают молодому актеру или актрисе за яркий старт в профессии.
Торжественная церемония вручения премии состоится 22 февраля в Royal Festival Hall в Лондоне.
Событие будет транслироваться в прямом эфире на BBC One и iPlayer, а ведущим вечера станет актер, писатель и продюсер Алан Камминг.
Список основных номинантов на премию BAFTA-2026
Лучший фильм
- "Гамнет"
- "Марти Суприм. Гений комбинаций"
- "Одна битва за другой"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
Лучший британский фильм
- "28 лет спустя"
- "Баллада об острове Уоллис"
- "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"
- "Сдохни, любимый"
- "Ястреб" (H Is for Hawk)
- "Гамнет"
- "Я клянусь" (I Swear)
- "Мистер Бертон"
- "Пиллион"
- "Стив"
Фильм на иностранном языке
- "Это был просто несчастный случай"
- "Секретный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Сират"
- "Голос Хинд Раджаб"
Документальное кино
- "2000 метров до Андреевки", Мстислав Чернов
- Apocalypse In The Tropics ("Апокалипсис в тропиках"), Петра Коста
- Cover-Up ("Сокрытие"), Лора Пойтрас и Марк Обенгаус
- Mr Nobody Against Putin ("Мистер Никто против Путина"), Павел Таланкин и Дэвид Боренштейн
- The Perfect Neighbour ("Идеальная соседка"), Гита Гандбхир
Анимационный фильм
- "Энио"
- "Маленькая Амели"
- "Зоотрополис 2"
Лучший режиссер или режиссерка
- Йоргос Лантимос, "Бугония"
- Хлоя Чжао, "Гамнет"
- Джош Сафди, "Марти Суприм. Гений комбинаций"
- Пол Томас Андерсон, "Одна битва за другой"
- Йоаким Триер, "Сентиментальная ценность"
- Райан Куглет, "Грешники"
Лучший оригинальный сценарий
- "Я клянусь"
- "Марти Суприм. Гений комбинаций"
- "Секретный агент"
- "Сентиментальная ценность"
- "Грешники"
Лучший адаптированный сценарий
- "Баллада об острове Уоллис"
- "Бугония"
- "Гамнет"
- "Одна битва за другой"
- "Пиллион"
Лучшая женская роль
- Джесси Бакли, "Гамнет"
- Роуз Бирн, "Я не железная"
- Кейт Хадсон, "Песнь любви"
- Чейз Инфинити, "Одна битва за другой"
- Ренате Реинсве, "Сентиментальная ценность"
- Эмма Стоун, "Бугония"
Лучшая мужская роль
- Роберт Арамайо, "Я клянусь"
- Тимоти Шаламе, "Марти Суприм. Гений комбинаций"
- Леонардо Ди Каприо, "Одна битва за другой"
- Итан Хоук, "Голубая луна"
- Майкл Джордан, "Грешники"
- Джесси Племонс, "Бугония"
Лучшая актриса второго плана
- Одесса Эзайон, "Марти Суприм. Гений комбинаций"
- Инга Ибсдоттер Лиллеаас, "Сентиментальная ценность"
- Вунми Мосаку, "Грешники"
- Кэри Маллиган, "Баллада об острове Уоллис"
- Теяна Тейлор, "Одна битва за другой"
- Эмили Ватсон, "Гамнет"
Лучший актер второго плана
- Бенисио дель Торо, "Одна битва за другой"
- Джейкоб Элорди, "Франкенштейн"
- Пол Мескаль, "Гамнет"
- Питер Маллан, "Я клянусь"
- Шон Пенн, "Одна битва за другой"
- Стеллан Скашгорд, "Сентиментальная ценность"
