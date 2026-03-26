Возможный соперник "сине-желтых" в финале плей-офф отбора ЧМ-2026 рассчитывает усилиться украинцем

15:19 26.03.2026 Чт
Польша готовит натурализацию украинского вингера Максима Хланя
aimg Андрей Костенко
Максим Хлань (фото: instagram.com/max.khlan)

Национальная сборная Украины может потерять одного из самых перспективных отечественных легионеров. Потенциальный соперник украинцев в решающем матче за выход на Мундиаль - сборная Польши - планирует натурализовать 23-летнего вингера Максима Хланя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инсайдера Руди Галетти.

Интерес Польши и возможность натурализации

По информации источника, главный тренер польской "Кадры" Ян Урбан является большим поклонником таланта украинца, который сейчас защищает цвета клуба "Гурник" в Экстраклясе.

Польская сторона серьезно рассматривает вариант с предоставлением Хланю гражданства. Сам футболист также изучает эту возможность, поскольку разочарован, что до сих пор не получил вызова в основную команду Украины.

Хлань выступал за юношеские и молодежную сборные Украины. Также участвовал в Олимпиаде в Париже в составе олимпийской команды. Однако по нормам ФИФА он может изменить спортивное гражданство и выступать за другую сборную, если не заигран за национальную команду.

Правда существует еще один нюанс: для натурализации ему нужно отыграть в Польше пять лет. Хлань выступает в этой стране с 2023-го, так что необходимого срока еще не набрал. Однако и здесь существует лазейка - процесс может ускориться, если футболист представит доказательства наличия у него польских корней.

Отметим, что сборная Украины может пересечься с поляками в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026. Для этого подопечным Сергея Реброва необходимо одолеть сегодня шведов, а команде Яна Урбана - албанцев.

Кто такой Максим Хлань

23-летний уроженец Житомира. Воспитанник футбольных академий киевского "Динамо" и львовских "Карпат".

В составе "львов" дебютировал во взрослом футболе в 2020 году. В январе 2021-го подписал контракт с луганской "Зарей", с которой стал бронзовым призером УПЛ сезона-2022/23.

В сентябре 2023 года на правах свободного агента присоединился к гданьской "Лехии". В сезоне-2023/24 забил 9 голов в 25 матчах, помог команде выиграть Первую лигу Польши.

В августе 2025-го подписал двухлетнее соглашение с "Гурником" (Забже). В текущем сезоне провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Ранее мы сообщили о переходе чемпиона Европы по спортивной гимнастике Радомира Стельмаха в состав сборной Германии.

Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
Зеленский раскрыл соотношение потерь в войне России против Украины
