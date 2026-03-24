"Герой" языкового скандала отрекся от Украины: 17-летний экс-лидер теннисного рейтинга сменил флаг

Перспективный 17-летний теннисист Никита Белозерцев больше не будет представлять Украину на мировых кортах. Спортсмен, который ранее попал в громкий скандал из-за игнорирования украинского языка, теперь официально будет выступать под флагом другой страны.

Новый флаг и старые обиды

Слухи о возможной смене гражданства Белозерцевым появились еще в прошлом году во время юниорского "Уимблдона", однако тогда речь шла о Болгарии. В конце концов, спортсмен выбрал Узбекистан, который, вероятно, предложил более привлекательные финансовые условия.

Соответствующие изменения уже отражены в профиле игрока на сайте ITF - с сегодняшнего дня 13-я ракетка мира среди юниоров заявлен как представитель узбекистанской сборной. Официальных комментариев от самого игрока или Федерации тенниса Украины относительно потери лидера рейтинга пока нет.

Языковой скандал на "Уимблдоне"

Репутация игрока, представлявшего Хмельницкий, в Украине серьезно пошатнулась в 2025 году. Тогда, выступая на юниорском "Уимблдоне", теннисист принципиально отказался отвечать на вопросы журналистов на украинском языке.

Тренер спортсмена заявил, что Белозерцев будет общаться исключительно на английском или русском. Этот инцидент вызвал волну возмущения у болельщиков, а сегодняшняя смена флага стала логическим завершением череды событий вокруг атлета.

Последнее выступление за Украину

Белозерцев занимает 13-е место в мировом рейтинге ITF среди юниоров. В прошлом году он выиграл свой дебютный профессиональный титул, став чемпионом на турнире ITF M15 в Сербии.

Еще в январе 2026 года Белозерцев выступал, как представитель Украины на Australian Open, где дошел до третьего раунда юниорского турнира. Однако последним в статусе украинца для него стал поединок квалификации "челленджера" в хорватском Сплите, состоявшийся в воскресенье, 22 марта. Там Никита в двух сетах уступил итальянцу Филиппо Романо.

Отметим, что Белозерцев - не единственный, кто решил представлять Узбекистан за последнее время. В течение полугода спортивное гражданство этой страны получили несколько российских теннисисток, среди которых Камилла Рахимова, Полина Кудерметова и Мария Тимофеева.