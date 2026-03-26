Можливий суперник "синьо-жовтих" у фіналі плей-офф відбору ЧС-2026 розраховує підсилитися українцем

15:19 26.03.2026 Чт
3 хв
Польща готує натуралізацію українського вінгера Максима Хланя
aimg Андрій Костенко
Максим Хлань (фото: instagram.com/max.khlan)

Національна збірна України може втратити одного з найперспективніших вітчизняних легіонерів. Потенційний суперник українців у вирішальному матчі за вихід на Мундіаль – збірна Польщі – планує натуралізувати 23-річного вінгера Максима Хланя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інсайдера Руді Галетті.

Читайте також: "Герой" мовного скандалу відрікся від України: 17-річний екслідер тенісного рейтингу змінив прапор

Інтерес Польщі та можливість натуралізації

За інформацією джерела, головний тренер польської "Кадри" Ян Урбан є великим шанувальником таланту українця, який зараз захищає кольори клубу "Гурнік" у Екстраклясі.

Польська сторона серйозно розглядає варіант із наданням Хланю громадянства. Сам футболіст також вивчає цю можливість, оскільки розчарований, що досі не отримав виклику до основної команди України.

Хлань виступав за юнацькі та молодіжну збірні України. Також брав участь в Олімпіаді у Парижі у складі олімпійської команди. Однак за нормами ФІФА він може змінити спортивне громадянство та виступати за іншу збірну, якщо не заграний за національну команду.

Щоправда існує ще один нюанс: для натуралізації йому потрібно відіграти в Польщі п'ять років. Хлань виступає в цій країні з 2023-го, отже необхідного терміну ще не набрав. Проте й тут існує лазівка – процес може прискоритися, якщо футболіст представить докази наявності у нього польського коріння.

Зазначимо, що збірна України може перетнутися з поляками у фіналі плей-офф кваліфікації ЧС-2026. Для цього підопічним Сергія Реброва необхідно здолати сьогодні шведів, а команді Яна Урбана – албанців.

Хто такий Максим Хлань

23-річний уродженець Житомира. Вихованець футбольних академій київського "Динамо" та львівських "Карпат".

У складі "левів" дебютував у дорослому футболі в 2020 році. У січні 2021-го підписав контракт із луганською "Зорею", з якою став бронзовим призером УПЛ сезону-2022/23.

У вересні 2023 року на правах вільного агента приєднався до гданської "Лехії". У сезоні-2023/24 забив 9 голів у 25 матчах, допомігши команді виграти Першу лігу Польщі.

У серпні 2025-го підписав дворічну угоду з "Гурніком" (Забже). У поточному сезоні провів 23 матчі, забив 4 голи та віддав 3 результативні передачі.

Раніше ми повідомили про перехід чемпіона Європи зі спортивної гімнастики Радомира Стельмаха до складу збірної Німеччини.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
