Не только Украина и Швеция: кто еще играет в плей-офф ЧМ-2026 сегодня и где смотреть матчи

11:35 26.03.2026 Чт
В четверг определятся финалисты квалификации, которые разыграют последние путевки на Мундиаль в США, Канаде и Мексике
Сегодня, 26 марта, все внимание украинских болельщиков приковано к противостоянию подопечных Сергея Реброва со Швецией. Однако параллельно в Европе состоятся еще семь поединков плей-офф отбора на ЧМ-2026, где сойдутся топовые сборные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Формат "выживания": как работает плей-офф

В мартовских стыках участвуют 16 европейских сборных, разделенных на четыре пути (A, B, C, D). В каждом квартете предусмотрено два полуфинала и финал. Победитель каждого пути получит путевку на ЧМ-2026, который впервые в истории примут сразу три страны и где сыграют рекордные 48 команд.

Расписание матчей 26 марта:

Путь А

  • 21:45. Италия - Северная Ирландия
  • 21:45. Уэльс - Босния и Герцеговина

Путь В

  • 21:45. Украина - Швеция
  • 21:45. Польша - Албания

Путь С

  • 19:00. Турция - Румыния
  • 21:45. Словакия - Косово

Путь D

  • 21:45. Дания - Северная Македония
  • 21:45. Чехия - Ирландия

Что ждет победителей

Только триумф в сегодняшних встречах дает право сыграть в финалах плей-офф, которые запланированы на 31 марта. В случае успеха над шведами, сборная Украины встретится с победителем пары Польша - Албания.

Потенциальные пары финалов (31 марта):

  • Уэльс / Босния и Герцеговина - Италия / Северная Ирландия
  • Украина / Швеция - Польша / Албания
  • Словакия / Косово - Турция / Румыния
  • Чехия / Ирландия - Дания / Северная Македония

Межконтинентальный отбор

Кроме европейских баталий, в ночь на 27 марта по киевскому времени стартует и межконтинентальный плей-офф, где за два места на Мундиале будут сражаться представители других конфедераций. Благодаря высокому рейтингу ФИФА, команды Ирака и ДР Конго уже ждут своих соперников в финальных стыках.

Расписание межконтинентальных стыков:

  • 27 марта, 00:00. Боливия - Суринам
  • 27 марта, 05:00. Новая Каледония - Ямайка

Победитель в первой паре в финале сыграет с Ираком, второй - с ДР Конго.

Где смотреть матчи

Поединки европейской части квалификации в Украине эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Кто уже вышел на ЧМ-2026

Уже определились 42 из 48-ми участников грядущего мундиаля.

Полный список известных участников ЧМ-2026:

Хозяева турнира (3/3): США, Канада, Мексика

Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар

Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай

Северная Америка (3/3): Панама, Гаити, Кюрасао

Океания (1/1): Новая Зеландия

Европа (12/16): Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Шотландия, Испания, Австрия, Бельгия

Межконтинентальный плей-офф (0/2): -

Ранее мы рассказали, где смотреть матч Украина - Швеция и какие шансы у команды Реброва.

