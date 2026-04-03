Моргенштерн мечтал стать президентом Украины и РФ? Лиза Василенко ошарашила заявлением

Что рассказала Василенко о политических амбициях Моргенштерна

Как рассказала актриса, скандальный рэпер настолько серьезно относился к фантазиям стать президентом, что даже готовил отдельные речи.

"Мы были на балконе, и он говорит, что пойдет войной на Путина. Началось все с того, что он будто бог, мессия. Это может звучать смешно, но в моменте ты видишь безумные глаза человека, который употребляет так много алкоголя и наркотиков... Он говорил, что будет новым президентом и Украины, и России. Он вообще будет первым человеком, который примирит две страны между собой", - рассказала звезда "Школы".

Василенко вспомнила, что в определенный момент Моргенштерн якобы получал приглашение в администрацию президента.

Впоследствии, по ее словам, выяснилось, что речь не шла ни о какой высокой должности, а лишь об участии в информационной войне.

Лиза Василенко и Моргенштерн (фото: instagram.com/morgen_shtern)

Впрочем, это, как утверждает актриса, лишь еще больше разожгло его амбиции.

По словам Лизы, рэпер начал верить, что за ним постоянно следят. Она также вспомнила один из эпизодов, который стал для нее показательным.

Тогда, как говорит Лиза, Моргенштерн закрылся с ней на балконе и начал зачитывать заранее подготовленную речь.

Актриса призналась, что в тот момент ситуация показалась ей скорее странной и даже забавной, поэтому она едва улыбнулась.

Именно это, по ее словам, и вызвало у рэпера резкую реакцию.

"Он выгнал меня из дома. Накричал, сказал, что если кто-то узнает о его планах, он испортит мою жизнь. Он вообще думал, что я тайный агент, который собирает о нем информацию", - поделилась Василенко.

Кто такая Лиза Василенко

Лиза Василенко стала известной широкой аудитории после роли Лолы в сериале "Школа", которая и принесла ей популярность.

Впоследствии актриса перебралась в Россию, где начала активно развивать себя уже как блогер.

Еще до начала полномасштабной войны она оказалась в центре скандала из-за своих высказываний о жизни в РФ.

Тогда блогер открыто заявляла, что ей комфортнее именно там, чем в Украине.

После 24 февраля 2022 года ее риторика резко изменилась. Актриса начала говорить о войне, покинула Россию и в одном из интервью эмоционально комментировала свою прежнюю позицию, фактически признавая, что ошибалась.

Впрочем, впоследствии в публичном пространстве начали сомневаться, насколько искренним было это изменение.

Девушка продолжала пользоваться русским языком, продолжала обращаться к российскому музыкальному контенту, а также имела отношения с Моргенштерном.

Сейчас Лиза Василенко живет в Лондоне. Возвращение в Россию она не рассматривает, однако и тему войны в своих соцсетях активно не освещает.

