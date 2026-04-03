Моргенштерн мріяв стати президентом України та РФ? Ліза Василенко ошелешила заявою

Що розповіла Василенко про політичні амбіції Моргенштерна

Як розповіла акторка, скандальний репер настільки серйозно ставився до фантазій стати президентом, що навіть готував окремі промови.

"Ми були на балконі, і він каже, що піде війною на Путіна. Почалося все із того, що він ніби бог, месія. Це може звучати смішно, але в моменті ти бачиш божевільні очі людини, яка вживає так багато алкоголю і наркотиків... Він говорив, що буде новим президентом і України, і Росії. Він взагалі буде першою людиною, яка примирить дві країни між собою", - розповіла зірка "Школи".

Василенко пригадала, що у певний момент Моргенштерн нібито отримував запрошення до адміністрації президента.

Згодом, за її словами, з’ясувалося, що не йшлося про жодну високу посаду, а лише про участь в інформаційній війні.

Ліза Василенко і Моргенштерн (фото: instagram.com/morgen_shtern)

Втім, це, як стверджує акторка, лише ще більше розпалило його амбіції.

За словами Лізи, репер почав вірити, що за ним постійно стежать. Вона також згадала один із епізодів, який став для неї показовим.

Тоді, як каже Ліза, Моргенштерн зачинився з нею на балконі та почав зачитувати заздалегідь підготовлену промову.

Акторка зізналася, що в той момент ситуація видалася їй радше дивною й навіть кумедною, тож вона ледь усміхнулася.

Саме це, за її словами, і викликало у репера різку реакцію.

"Він вигнав мене з дому. Накричав, сказав, що якщо хтось дізнається про його плани, він зіпсує моє життя. Він взагалі думав, що я таємний агент, який збирає про нього інформацію", - поділилася Василенко.

Хто така Ліза Василенко

Ліза Василенко стала відомою широкій аудиторії після ролі Лоли в серіалі "Школа", яка й принесла їй популярність.

Згодом акторка перебралася до Росії, де почала активно розвивати себе вже як блогерка.

Ще до початку повномасштабної війни вона опинилася в центрі скандалу через свої висловлювання про життя в РФ.

Тоді блогерка відкрито заявляла, що їй комфортніше саме там, ніж в Україні.

Ліза Василенко і Моргенштерн (фото: instagram.com/morgen_shtern)

Після 24 лютого 2022 року її риторика різко змінилася. Акторка почала говорити про війну, залишила Росію та в одному з інтерв’ю емоційно коментувала свою колишню позицію, фактично визнаючи, що помилялася.

Втім, згодом у публічному просторі почали сумніватися, наскільки щирою була ця зміна.

Дівчина й далі користувалася російською мовою, продовжувала звертатися до російського музичного контенту, а також мала стосунки з Моргенштерном.

Нині Ліза Василенко живе в Лондоні. Повернення до Росії вона не розглядає, однак і тему війни у своїх соцмережах активно не висвітлює.

Ліза Василенко і Моргенштерн (фото: instagram.com/morgen_shtern)