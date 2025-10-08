ua en ru
На памятнике Нины Матвиенко исправили ошибку: как теперь выглядит могила (фото)

Среда 08 октября 2025 14:08
UA EN RU
На памятнике Нины Матвиенко исправили ошибку: как теперь выглядит могила (фото) Нина Матвиенко (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)
Автор: Иванна Пашкевич

На Зверинецком кладбище в Киеве на могиле народной артистки Украины Нины Матвиенко наконец устранили ошибку в дате смерти, которая недавно вызвала активное обсуждение в соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OBOZ.UA, чей корреспондент побывал на месте захоронения артистки.

Как сейчас выглядит могила Нины Матвиенко

Памятник исполнительнице сделан из светлого мрамора. Он украшен черной цветочной орнаментикой, а над портретом певицы в венке установлен резной крест.

Впрочем, судя по фото, ошибку в дате исправили лишь частично. Римскую цифру "VII" (июль), которая была указана ошибочно, просто зарисовали, вместо того чтобы заменить ее на правильную "X" (октябрь).

На памятнике Нины Матвиенко исправили ошибку: как теперь выглядит могила (фото)Как выглядит могила Нины Матвиенко (фото: obozrevatel.com)

В результате подпись под именем певицы теперь имеет вид: "1947.10/Х - 2023.8/".

Конечные цифры так и не были дописаны.

Пока неизвестно, будет ли дата исправлена окончательно, чтобы она полностью соответствовала реальности.

На памятнике Нины Матвиенко исправили ошибку: как теперь выглядит могила (фото)Как выглядит могила Нины Матвиенко (фото: obozrevatel.com)

Напомним, Нина Митрофановна умерла 8 октября 2023 года, за два дня до своего дня рождения.

По словам дочери певицы Тони Матвиенко, народная артистка длительное время боролась с тяжелой болезнью - рак был обнаружен около четырех лет назад.

Последние месяцы своей жизни исполнительница провела в больнице, где проходила лечение и несколько операций.

11 октября 2023 года в Национальной филармонии Украины в Киеве состоялось прощание с легендарной певицей.

На памятнике Нины Матвиенко исправили ошибку: как теперь выглядит могила (фото)Нина Матвиенко (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)

Накануне, 10 октября, в Свято-Феодосиевском монастыре состоялось всенощное чтение псалтыри.

В день похорон была проведена заупокойная литургия и панихида, после чего семья, друзья, коллеги и многочисленные поклонники имели возможность отдать последнюю дань уважения артистке.

Нину Матвиенко похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве.

